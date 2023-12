Zwickels Buchidee

Zwickel, dessen Buchidee schon acht Jahre alt ist, trug alles zusammen, was über historische Stätten im Gaza-Streifen bekannt ist: "Ich habe insgesamt 230 Ortslagen gesammelt." Über viele Orte gebe es kaum Detailwissen. Der einzige detaillierte kulturhistorische Aufsatz über Gaza-Stadt stamme vom Österreicher Georg Gatt, der in den 1880er Jahren eine katholische Missionsstation aufbaute und die Stadtviertel mit ihren Häusern und Brunnen beschrieb. Nach einigen Grabungen durch die Briten sei in den Jahrzehnten unter ägyptischer Oberhoheit so gut wie gar nichts mehr geschehen.

Während der israelischen Besatzungszeit fanden laut Zwickel weitere Ausgrabungen und Oberflächenuntersuchungen an historischen Stätten im Gaza-Streifen statt, doch die Ergebnisse seien weitgehend unveröffentlicht geblieben:

"Man weiß noch nicht einmal, wo die Dokumentation liegt."

Die Übergabe der Verwaltung an die palästinensischen Behörden und die spätere Machtübernahme durch die Hamas machten alles nur noch schlimmer.

Zahlreiche archäologische Stätten, aber auch bedeutende mittelalterliche islamische Bauwerke in Gaza waren bereits in den Kriegen der Vergangenheit zerstört und überbaut worden. Der Gaza-Streifen ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt, für den forcierten Wohnungsbau musste die Archäologie in der Regel zurückstecken.

Ausländische Forscher gelangten in den Jahren der Hamas-Herrschaft nur vereinzelt in das Gebiet, darunter der Franzose René Elter, der noch im Oktober an der Freilegung einer Nekropole aus der Römerzeit arbeitete und nach Kriegsbeginn wochenlang in Gaza festsaß.

"Wir haben große Angst um die archäologischen Stätten", sagte er nach seiner Rückkehr dem französischen Fernsehen. Vieles sei bereits durch die israelischen Bombenangriffe zerstört.

Auf Hoffnung hoffen

Die aktuellen Meldungen aus Israel und dem Gaza-Streifen lassen auch den Mainzer Archäologen Zwickel verzweifeln: "Es bringt mich zum Heulen." Natürlich wisse er, dass angesichts von Tod und Leid der Zivilbevölkerung Archäologie gerade nicht das wichtigste Problem der Menschen in der Krisenregion sei.

Wie ein Frieden in der Region aussehen könnte, kann der Wissenschaftler, der mit Israelis und Palästinensern zusammenarbeitete, sich nach den jüngsten Ereignissen weniger denn je vorstellen. Und trotzdem plant er schon seinen nächsten Flug für den kommenden April.