In dieser Woche hat der Instagram-Algorithmus mir einen Beitrag in den Newsfeed gespült, dessen Absender ich normalerweise wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Doch in diesem Fall war ich so empört, dass ich jetzt sogar einen Artikel darüber schreiben muss. Aber alles der Reihe nach.

Ins Auge gestochen ist mir zuerst der leuchtend pinkfarbene Hintergrund. Darauf abgebildet ist eine Frau mit weit ausgebreiteten Armen und strahlendem Lachen, darunter steht folgender Text: "Wir Frauen müssen einfach präsenter und lauter sein…" Absender des Postings ist das Bayerische Sozialministerium.

Ich habe Fragen

Spontan denke ich erstens: "Einfach???"

Und zweitens: "Was müssen wir (ich!) denn noch alles?"

Bei einem Blick auf den Untertitel des Beitrags erfahre ich, dass es sich bei der abgebildeten Frau um eine der sogenannten "Starken Frauen" des Bayerischen Sozialministerium handelt und der Text aus einem längeren Zitat von ihr herausgegriffen wurde. Aha.