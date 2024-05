Sechs Stunden Bewegung am Tag. Sport bestimmt seit vielen Jahren den Alltag von Nina Bäuerlein (Name geändert). Die 39-Jährige leidet an einem Bewegungsdrang. "Es ist wie eine Stimme im Kopf, die einen immer weiter antreibt", sagt die Betriebswirtin.

Von Spazieren über Joggen, Fahrradfahren und Schwimmen - Bäuerlein nutzt Sport, um negativen Gedanken aus dem Weg zu gehen. "Ich verwende Bewegung als Art Ablenkung und Zeitvertreib", sagt sie.

Doch ihr Verhalten wurde zwanghaft, nahm mehr Zeit in Anspruch, sie kann ihren Beruf nicht mehr ausüben. Begonnen habe ihr Zwang im Jahr 2017. "Auslöser war mein unerfüllter Kinderwunsch. Ich hatte damals mehrere künstliche Befruchtungen machen lassen, die leider alle nicht erfolgreich waren."

"Ich bin damals von einer Sucht in die nächste geschlittert"

Hilfe fand Bäuerlein in der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee. Hier verbringt sie derzeit einen stationären Aufenthalt. Das Programm rund um Einzel- und Gruppentherapien soll ihr helfen, mit ihrer Sportsucht besser umzugehen.

Der Sportzwang ist auch eine Folge ihrer Magersucht. Seit ihrem 17. Lebensjahr hat Bäuerlein Anorexie. Auch wegen ihrer Essstörung war sie bereits in stationärer Behandlung. Dann begann ihr Bewegungsdrang. "Ich bin damals von einer Sucht in die nächste geschlittert", erinnert sie sich.

Für den Arzt Oliver Stoll ist das ein bekanntes Muster. "Wir kennen zwei Formen der Sportsucht, die primäre und die sekundäre. Letztere kommt deutlich häufiger vor. Etwa 25 Prozent der Essgestörten entwickeln auch eine Sportsucht", sagt der Professor für Sportpsychologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Bei einer Sportsucht kreisen die Gedanken den ganzen Tag um das Thema

Stoll, der seit Jahren zum Thema Sportsucht und Sportzwang forscht, sagt: "Betroffene versuchen neben der Kalorienrestriktion auch durch exzessives Sporttreiben abzunehmen. Hierbei spricht man dann von einer sekundären Sportsucht, da die Essstörung zuerst da war." Die primäre Sportsucht komme relativ selten vor.

Einen Sportzwang von einem gesunden Verhältnis zu Sport zu unterscheiden, sei schwierig. "Die Trennlinie kann verschwimmen. Wir unterscheiden generell zwischen einer Sportbindung und einer Sportsucht. Von einer Sportbindung spricht man, wenn Menschen sehr gerne und intensiv Sport machen, sich beispielsweise auf einen Ironman oder einen Marathon vorbereiten und dafür sehr viel trainieren. Obwohl in diesem Fall sehr viel Sport getrieben wird, ist man aber noch nicht süchtig", erklärt Stoll.

Bei einer Sportsucht hingegen weisen Betroffene ein zwanghaftes Verhalten auf. "Es muss Sport gemacht werden, selbst bei Erschöpfung oder Erkrankung. Die Gedanken kreisen den ganzen Tag um dieses Thema."

Perfektionismus ist ein häufiger Auslöser eines Sportzwangs

Sport nahm bereits in Bäuerleins Kindheit eine zentrale Rolle ein. "Ich mache Sport, seit ich drei Jahre alt bin. Von Radfahren über Ballett bis zu Reiten, Tennis spielen und Turnen." Auch sei Leistung, besonders berufliche, in ihrer Familie stets ein großes Thema gewesen. Sie habe sich häufig Druck gemacht. "Ich bin sehr ehrgeizig und perfektionistisch."

Dass Perfektionismus ein häufiger Auslöser eines Sportzwangs ist, kann Stoll bestätigen. Die Auslöser einer Sportsucht seien jedoch vielfältig. "Wir gehen davon aus, dass es eine genetische Disposition gibt. Aber auch bestimmte einschneidende kritische Lebensereignisse wie Mobbing, Kündigung, Trennung oder der Verlust eines geliebten Menschen können Auslöser einer Sportsucht sein", erklärt der Psychologe.

Für die Zeit nach ihrem Aufenthalt in der Klinik in Prien hat Bäuerlein bereits Pläne. "Ich hoffe, dass ich zukünftig meinen Bewegungszwang in den Griff bekomme. Ich möchte mir einen Hund holen und einen Job suchen", sagt sie. Auch über einen Aufenthalt in einer Tagesklinik denke sie nach.