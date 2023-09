Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist das ganze Ausmaß der Zerstörung noch nicht absehbar. Bisher gehen die Behörden von mehr als 2.000 Toten aus. Mehr als die Hälfte der Opfer wurden nach Angaben der Regierung in den Provinzen Al-Haouz und Taroudant im Süden des Landes registriert, zwei ländlichen Regionen im Atlas-Gebirge, wie der französische Sender RFI am Sonntag berichtete.

Opferzahlen steigen weiter

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Noch immer sind Dörfer im Atlasgebirge in der Nähe des Epizentrums von der Außenwelt abgeschnitten. Fotos und Luftaufnahmen zeigen völlig zerstörte Siedlungen.

Priorität habe derzeit, die abgelegenen Dörfer mit Hilfsgütern zu erreichen, sagte der Gründer der marokkanischen Lebensmittelbank, einer Organisation zur Verteilung von Lebensmitteln, Karim Tazi, dem Sender RFI. Straßen seien durch Trümmer unpassierbar, der Transport von Verletzten schwierig. Besonders wichtig sei auch die Versorgung der verschiedenen Krankenhäuser mit Blutkonserven.

Wir haben euch hier einige Hilfsorganisationen aufgelistet, die ihr mit einer Spende unterstützen könnt:

Aktion Deutschland hilft

Aktion Deutschland Hilft e. V. – Bündnis deutscher Hilfsorganisationen mit Sitz in Bonn ist ein Zusammenschluss deutscher Hilfsorganisationen für Katastrophenhilfe.

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX,

Bank für Sozialwirtschaft

Spenden-Stichwort: "Nothilfe weltweit"

Action Medeor

Action medeor e.V. ist das nach eigenen Angaben größte Medikamenten-Hilfswerk Europas.

Sparkasse Krefeld

BIC: SPKRDE33

IBAN: DE78320500000000009993

oder hier online

Caritas

Caritas international ist das weltweit tätige Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes e.V. (DCV) und hilft nach Naturkatastrophen und in Krisengebieten, das Überleben der Menschen zu sichern.

Caritas international

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

oder hier online

Deutsches Rotes Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist die nationale Rotkreuz-Gesellschaft in Deutschland nach den Genfer Abkommen und als solche Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung mit Hauptsitz in Berlin.

Deutsches Rotes Kreuz

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: "Erdbeben Marokko"

oder unter drk.de/spende

SOS Kinderdörfer

SOS-Kinderdorf ist eine nicht staatliche, politisch und konfessionell unabhängige Organisation, die in 137 Ländern aktiv ist.

SOS-Kinderdörfer weltweit

IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00

GLS Gemeinschaftsbank

BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: "Nothilfefonds"

UNICEF

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und fungiert als eine ihrer entwicklungspolitischen Organe.

Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC BFSWDE33XXX

Stichwort: Erdbeben Marokko

oder hier online

Wenn ihr weitere empfehlenswerte Organisationen kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Danke!