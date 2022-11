Solche Sätze sind eher dazu geeignet, eine Grenze aufzubauen. Kann sein, dass ich dennoch höflich meine Rolle spiele. Verbindung entsteht da aber nicht. Wahrscheinlicher ist es, dass ich allenfalls dem Willen des anderen entspreche und mich zugleich aber ärgere. Lust auf Kooperation bekomme ich so nicht.

Die "Kommunikationssperren" von Thomas Gordon

Das bringt uns zu den sogenannten "Kommunikationssperren", wie Thomas Gordon sie einmal formuliert hat. Gordon gehört zu den Pionieren der humanistischen Psychologie. Seine Überzeugung: Menschen, die in einem fürsorglichen und freiheitlichen Klima aufwachsen, lernen Verantwortung zu tragen und sie lernen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Sätze und Haltungen, die nach seiner Erfahrung Motivation zum Abbruch bringen, nennt er "Kommunikationssperren". Für ein gutes menschliches Miteinander sind sie nicht günstig. Wir erleben sie letztlich als eine gewalttätige Sprache.

Ein paar Beispiele: Da ordnet mir jemand etwas an und sagt: "Hör‘ auf damit; da bist du auf dem falschen Weg!" – das klingt ja wie eine Bevormundung. Oder der Vorwurf: "Wenn Du das nicht getan hättest, dann wäre es so nicht gekommen." Oder wenn sich der Fachmann meldet und sagt: "Am besten wäre es doch, wenn du …" Da ist so ein Gefälle zu spüren und ich werde zum Adressaten guter Vorschläge. Klar: Vorschläge bekommen, muss keine Kommunikationssperre sein.

Vorschläge im Alltag

Nur kommen Vorschläge im Alltag oft zu früh - manchmal zu einem Zeitpunkt, zu dem ich noch gar nicht bereit bin, über Lösungen nachzudenken. Wenn ich zum Beispiel nervös meinen Schlüssel suche, würde mir der Hinweis auf den Fundort meines Schlüssels helfen. Ich mag in genau diesem Augenblick nicht den Tipp bekommen, dass ein Schlüsselbrett die Lösung meines Problems sein könnte.

Da gibt es übrigens noch so einen Satz, der eher Widerstand erzeugt: Sagen wir einmal, mir passiert etwas unangenehmes - ich habe den Zug verpasst oder eine Prüfung nicht bestanden - und der andere will mich trösten und sagt dann: "Das hat doch auch sein Gutes." Das kann dann echt zu schnell sein und ich mag das gar nicht hören.

Die Kommunikationssperren nach Thomas Gordon beschreiben eine Sprache, die Grenzen aufbaut und die letztlich gewalttätig wirkt. Im Umkehrschluss kommen wir auf die Spur, wie wir miteinander gut kommunizieren können.

Giraffensprache und Wolfssprache

Ich kann so kommunizieren, dass Sperren aufgebaut werden und Fremdheit entsteht oder ich kann so kommunizieren, dass ich Verbindung suche und mich öffne. Marshall Rosenberg hat für beide Sprachen eine eigene Bezeichnung gefunden: Er hat die eine Wolfssprache und die andere Giraffensprache genannt.

Der Wolf

Der Wolf steht für die bewertende Haltung. Er kann nicht einfach nur sehen und hören, sondern er heult sofort los, wenn ihm etwas nicht passt oder wenn ihm etwas fehlt. Er zeigt dann sein großes und angsteinflößendes Gebiss.

Die Giraffe

Dem gegenüber steht die Giraffe. Sie symbolisiert die einfühlsame Kommunikation. Wer sich in der Tierwelt auskennt, mag gehört haben, dass die Giraffe das größte Herz unter den Säugetieren hat. Das braucht sie ja auch, damit der Blutkreislauf den langen Weg zum Kopf schafft. Über ihren langen Hals kann sie sich den Dingen zuwenden und den verstehenden Überblick suchen. Diese beiden Symbole und Sprachen stehen nicht etwa für Gut und Böse, sondern für unterschiedliche Sichtweisen.

Der Wolf fordert durch sein Geheule heraus und die Giraffe ist seine Versteherin, wenn sie dafür Worte sucht, was im Wolf vorgeht. Wenn also der "Wolf" Wertungen ausspricht, Dinge verallgemeinert und Forderungen stellt oder wenn er sich selbst oder andere als Opfer begreift und Verantwortung von sich schiebt, merken wir, dass gerade etwas in ihm unrund ist und ein Bedürfnis in ihm nicht erfüllt ist.

Der Wolf stößt so einen wichtigen Klärungsprozess an. Genau hier braucht er nämlich die "Giraffe": Sie schaut hin, spürt genau hin und gibt sich mit pauschalen Hinweisen nicht zufrieden. Sie will genau wissen, welches Bedürfnis gerade in Schieflage ist. So übernimmt sie Verantwortung und stellt Verbindung her.

Die beiden Sichtweisen können sich so ausdrücken: