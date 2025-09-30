Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, steht bereits das erste Fest im Kirchenjahreskreis vor der Tür: Erntedank.

Es ist ein buntes Fest, das sich nicht in ein Arbeitsblatt pressen lässt – es will erlebt, gestaltet und geteilt werden. Erntedank bietet die wunderbare Gelegenheit, den Religionsunterricht aus dem Klassenzimmer hinaus in die Mitte der Schulgemeinschaft zu bringen.

Ich stelle vier Ideen für klassenübergreifende Erntedank-Projekte vor, die nicht nur die Gemeinschaft stärken, sondern auch den Religionsunterricht sichtbar machen.

1. Erntedank-Altar: Ein sichtbares Zeichen des Dankes

Die Schüler/innen bringen Früchte, Gemüse, Getreide oder andere Naturschätze mit in die Schule, um gemeinsam einen Erntedank-Altar im Eingangsbereich oder in der Aula zu gestalten. Der Altar kann durch selbstgemalte Bilder, Erntedank-Elfchen oder Infotexte rund um das Fest ergänzt werden.

Die mitgebrachten Erntegaben können anschließend an eine soziale Einrichtung (z.B. Tafel) gespendet werden – ein schöner Anlass, mit den Schüler/innen über das Teilen und soziale Verantwortung zu thematisieren.

2. Erntedank-Andacht: Gemeinsam gestalten und feiern

Ein besonderes Highlight kann eine gemeinsam vorbereitete Andacht zum Erntedankfest sein. Die Schüler/innen übernehmen dabei verschiedene Aufgaben: Sie schreiben Fürbitten, wählen Lieder aus, gestalten den Raum oder lesen eine Geschichte vor. Eine besondere Möglichkeit ist die Übertragung der Andacht über die Lautsprecheranlage in alle Klassenzimmer.

3. Erntedank-Ausstellung: Natur entdecken

Im Rahmen des Religionsunterrichts kann ein kleiner Ausflug in die Natur stattfinden, bei dem die Kinder Fotos von „Naturschätzen“ sammeln. Diese werden anschließend als Ausstellung für die ganze Schule aufbereitet – mit Bilderklärungen oder persönlichen Dankesworten.

Alternativ können Mandalas aus gesammelten Naturmaterialien wie Blättern, Nüssen oder Stöcken gelegt und ausgestellt werden. Diese Form der Gestaltung macht das Thema Erntedank auf kreative Weise sichtbar.

4. Mitmachaktionen: Dankbarkeit spielerisch erleben

Besonders beliebt sind Aktionen und Angebote, bei denen alle Schüler/innen aktiv werden können. Eine Stellwand mit der Überschrift „Wofür bist du dankbar?“ lädt dazu ein, Dankgebete zu sammeln.

Eine weitere Idee: Ein großes Schätzglas wird mit Nüssen gefüllt. Die Kinder geben ihre geschätzte Zahl zusammen mit Name und Klasse in eine Box. Nach einer gewissen Zeit werden die Gewinner/innen bekannt gegeben und erhalten einen kleinen Preis.

