Was genau hat es mit dem Pfau denn auf sich? Er ist das Symbol der Jesiden, oder?

Erso: Genau. Er ist ein Symbol unseres Glaubens. Dahinter steckt folgende Geschichte: Gott befahl seinen Engeln, sich vor Adam zu beugen. Die taten das auch, bis auf Melek Taus. Gott wollte die Engel testen, ob sie sich beugen vor dem Menschen. Aber Melek Taus sagte: ‚Nein. Ich erinnere mich an dein erstes Gebot. Du sagtest uns, wir dürfen uns nicht vor der Menschheit beugen.‘ Deswegen wurde dieser Engel für uns auf die höchste Stufe gestellt. Wir glauben also nicht an einen Pfau oder so, der Engel Gottes heißt nur so.

Und was stört manche Muslime daran?

Erso: Bei den Muslimen spielt der Pfau eine andere Rolle. In deren Vorstellung ist die gleiche Geschichte auch passiert. Aber weil Melek Taus nicht auf Gott gehört hat, wurde er den Muslimen zufolge in die Hölle eingesperrt. Und deshalb glauben viele Muslime fälschlicherweise, wir würden den Teufel anbeten.

"Man sollte sich doch erst mal mit den Religionen gut auskennen, bevor man andere Religionen so falsch darstellt."

Es ist also eigentlich ein Missverständnis?

Erso: Ja, es ist eindeutig ein Missverständnis. Und man muss auch bedenken, dass das nicht von irgendjemandem einfach so gesagt wird, sondern speziell von muslimischen Gelehrten. Aber ein Wissenschaftler sollte sich doch erst mal mit den Religionen gut auskennen, bevor er andere Religionen so falsch darstellt.

Welche Auswirkungen haben diese Fehlinformationen denn?

Ersem Feresh: Wenn muslimische Kinder das so annehmen, dass die Jesiden an einen Teufel glauben, dann werden sie das in der Schule weitererzählen. Und so kommt es im Endeffekt zu Auseinandersetzungen - wegen dieser Unklarheiten.

"Ich bin Jeside und sehe ein, dass jede Religion schöne Ansichten hat. Jede Religion ist schön und jeder Mensch sollte glauben, was er will."

Haben Sie selbst auch schon Probleme deswegen gehabt?

Erso: Ja, ich habe Nachrichten bekommen, in denen ich beleidigt, bedroht und sogar erpresst wurde, nachdem ich Videos veröffentlicht habe, in denen ich erklärt habe, dass die Behauptungen über Jesiden nicht stimmen. Ich meine, manche behaupten ja sogar, dass Jesiden Muslime hassen würden. Ich habe viele muslimische Freunde und würde niemals einen Menschen aufgrund seines Glaubens hassen. Von mir aus können die auch an eine Flasche glauben, das interessiert mich gar nicht.

Mir geht es nur darum, dass eine Person ehrlich ist, loyal ist und nichts gegen andere Menschen oder gegen eine Religion hat. Man sollte nicht gegeneinander sein, sondern in einem Land wie in Deutschland sollten wir alle zusammenhalten und keine Unterschiede zwischen Menschen sehen. Wir sollen keine Religion runterziehen oder schlecht darstellen. Ich bin Jeside und sehe ein, dass jede Religion schöne Ansichten hat. Jede Religion ist schön und jeder Mensch sollte glauben, was er will.