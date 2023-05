Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

Was? Eröffnungsgottesdienst: Motto "Es ist höchste Zeit"

Wann? Mittwoch, 17.30 - 18.30 Uhr

Wo? Bühne auf dem Hauptmarkt

Was? Podiumsdiskussion "Massenphänomen Flucht: Wie stehen Kirche und Gesellschaft in der Verantwortung?"

Wann? Donnerstag, 11-13 Uhr

Wo? Halle 4A, Messezentrum

Was? Talk auf dem roten Sofa mit Jasmin Kluge

Wann? Donnerstag, 13.30 - 14 Uhr

Wo? Die Bühne mit dem roten Sofa steht im Messepark im Außenbezirk zwischen Halle 5 und Halle 6

Was? Podiumsdiskussion "OK, Boomer!" und "Respekt, Generation Z" - Der Weg in unsere gemeinsame (fucking!?) Zukunft

Wann? Freitag, 15-17 Uhr

Wo? Halle 5, Messezentrum

Was? Bibelarbeit: Die Zeit wird kommen | Lukas 17,20-25

Wann? Samstag, 9.30-10.30 Uhr

Wo? NCC Ost, Ebene 3, Saal Tokio, Messezentrum

Was? Podiumsdiskussion: Ökumene des Herzens - Aus der 11. Vollversammlung des Ökum. Rates der Kirchen (ÖRK)

Wann? Samstag, 15-17 Uhr

Wo? St. Jakob, Jakobsplatz 1

Was? Gespräch: Treff.23plus - Ausblick auf die nächsten Kirchentage

Wann? Samstag, 18-19.30 Uhr

Wo? Künstlerhaus, 2. OG, Glasbau, Königstr. 93

Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland Anna-Nicole Heinrich

Was? Dialogbibelarbeit mit Dr. Jakob Hein, Kinder- und Jugendpsychiater zum Thema: Meine Stunde ist noch nicht da | Johannes 2,1-12

Wann? Donnerstag, 9.30-10.30 Uhr

Wo? Wilhelm-Löhe-Schule, Aula, Deutschherrnstr. 10

Was? Talk auf dem roten Sofa mit Andreas Odrich

Wann? Donnerstag, 12.30-13 Uhr

Wo? Die Bühne mit dem roten Sofa steht im Messepark im Außenbezirk zwischen Halle 5 und Halle 6

Was? Podiumsdiskussion: Privat - Persönlich - Öffentlich - Wie leben wir Social Media? Mit Theresa Brückner, Katrin Göring-Eckardt, Josephine Teske

Wann? Donnerstag, 15-16.30 Uhr

Wo? Stadthalle, Großer Saal, Rosenstr. 50, Fürth

Was? Podiumsdiskussion: Verzockt! Wenn Religion im Spiel ist ... Mit Lukas Boch, Nicole Hanisch, Carolin Puckhaber, Erika Schlegel, Martin Schlegel

Wann? Freitag, 11-13 Uhr

Wo? Wilhelm-Löhe-Schule, Aula, Deutschherrnstr. 10

Was? Musikgottesdienst: Mysterion - Abendmahl mit Electro-Chill-Music

Wann? Donnerstag, 21.30-22.30

Wo? St. Lorenz, Lorenzer Platz 1

Was? Wort und Musik: Nur gemeinsam - Ein Ausdruck der Dringlichkeit für wirre Allianzen, mit Henning May

Wann? Freitag, 13.30-14.30 Uhr

Wo? Halle 4A, Messezentrum

Was? Podiumsdiskussion: Wo queere Menschen in meinem Namen versammelt sind - Vielfalt in den Kirchen feiern

Wann? Samstag, 15-17 Uhr

Wo? Gemeinschaftshaus Langwasser, Großer Saal, Glogauer Str. 50

Arzt und Comedian Eckart von Hirschhausen

Was? Großkonzert: Jetzt. Ein sattes Fest des Lebens - Klima-Entdeckungsreise

Wann? Donnerstag, 20.30-22.30 Uhr

Wo? Frankenhalle, Messezentrum

Was? Talk auf dem roten Sofa mit Gerd-Matthias Hoeffchen

Wann? Freitag, 11.15-11.45 Uhr

Wo? Die Bühne mit dem roten Sofa steht im Messepark im Außenbezirk zwischen Halle 5 und Halle 6

Designierter bayerischer Landesbischof Christian Kopp

Was? Podiumsdiskussion: Den Kindern gehört das Himmelreich, aber nicht die Kirche? - Wie Partizipation von Kindern gelingen kann

Wann? Freitag, 10.30-12.30 Uhr

Wo? Kulturwerkstatt Auf AEG, Großer Saal, Fürther Str. 244d

Was? Podiumsdiskussion: Verdurstet an der Quelle? Geistlich Leiten in der Kirche

Wann? Freitag, 15-17 Uhr

Wo? Stadthalle, Großer Saal, Rosenstr. 50, Fürth

Was? Gottesdienst feiern: Nachtsegen. Tagesausklang. Kerzenmeer. Zuspruch zur Nacht

Wann? Freitag, 22-22.15 Uhr

Wo? Bühne auf dem Kornmarkt

Pfarrer und Karikaturist Tiki Küstenmacher

Was? Konzert: Musikalisch-poetischen Reise mit anderen Klängen und Live-Karikaturen.

Wann? Freitag 20-21.30 Uhr

Wo? St. Maximilian Kolbe, Annette-Kolb-Str. 61

Klimaschutzaktivistin und Publizistin Luisa Neubauer

Was? Podiumsdiskussion: Wenn Yoga und Tee nicht mehr helfen - Der Mensch und die Krisen

Wann? Donnerstag, 11-13 Uhr

Wo? St. Sebald, Winklerstr. 26

Musiker O'Bros

Was? Konzert: HipHop mit christlichen Texten

Wann? Donnerstag, 20.30-22 Uhr

Wo? Grünanlagen, Bühne auf der Großen Wiese, Gothaer Straße

Influencerin und Pfarrerin Ellen Radtke

Was? Podiumsdiskussion: Bei uns sind alle willkommen! - really? Über Vielfalt nachdenken für Anfänger:innen

Wann? Samstag, 11-13 Uhr

Wo? Stadthalle, Großer Saal, Rosenstr. 50, Fürth

Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder

Was? Eröffnungsgottesdienst: Worte und Grüße zur Eröffnung

Wann? Mittwoch, 18.30-19 Uhr

Wo? Bühne auf dem Hauptmarkt

Was? Bibelarbeit: Was jetzt am Tage ist | 1 Mose 50,15-21

Wann? Freitag 9.30-10.30 Uhr

Wo? Halle 4A, Messezentrum

Was? Talk auf dem roten Sofa mit Roland Gertz

Wann? Freitag, 10.45-11.15 Uhr

Wo? Die Bühne mit dem roten Sofa steht im Messepark im Außenbezirk zwischen Halle 5 und Halle 6

Comedian Abdelkarim

Was? Kabarettgipfel: "Abgekanzelt: Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung"

Wann? Donnerstag, 19.30 - 21 Uhr

Wo? Halle 6, Messezentrum