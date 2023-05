Auf dem Kirchentag 2023 in Nürnberg-Fürth gibt es zum ersten Mal ein "Zentrum Digitale Kirche". Es befindet sich in der Stadthalle in Fürth, Rosenstraße 50. Wir haben uns das Programm angeschaut und ein paar Programmpunkte herausgesucht, die für alle interessant sind, die sich für die digitale Kirche interessieren.

1. Wie leben wir Social Media?

Donnerstag, 8. Juni 2023, 15 - 16.30 Uhr, Stadthalle, Großer Saal, Rosenstr. 50, Fürth: Das Thema Social Media spielt in der digitalen Kirche eine bedeutende Rolle. Doch wie gehen wir damit um? Ein Podiumsgespräch mit Theresa Brückner, Pfarrerin und Influencerin (@theresaliebt), Berlin, Katrin Göring-Eckardt MdB, Bundestagsvizepräsidentin (@goeringeckardt), Berlin, Anna-Nicole Heinrich, Präses, Synode Ev. Kirche in Deutschland (EKD) (@annanicoleheinrich), Hannover, Josephine Teske, Pastorin und Influencerin (@seligkeitsdinge_), Hamburg und Moderation von Christoph Breit, Ev.-Luth. Kirche in Bayern Social Media (@chbreit), München.

2. Wie sieht eine hybride Kirche aus?

Donnerstag, 8. Juni 2023, 11 - 13 Uhr, St. Paul, Amalienstr. 64, Fürth: Auf dem Podium im Zentrum Digitale Kirche können sich Gemeinden austauschen, die digital unterwegs sind oder es sein wollen. Praxisprojekte stellen sich vor: Dazu gehören Pastor Maximilian Bode (@pynk_pastor), Socialmedia-Pfarrer Lutz Neumeier aus Hessen und Nassau (@neumedier). Auf dem Podium sitzen Mathis Eckert, Fotograf und Multimedia-Redakteur (@mathiseckert), Frankfurt/Main, Dr. Frederike van Oorschot, Forschungsstätte der Ev. Studiengemeinschaft (@ReligionfESTHd1), Heidelberg und Elaine Rudolphi, Seelsorgerin Erzbistum Berlin (@cathsocmedia).

3. Junge Menschen auf Instagram begleiten

Donnerstag, 8. Juni 2023, 11 - 12 Uhr, Stadthalle, Kleiner Saal, Rosenstr. 50, Fürth: Wie kann man junge Menschen auf Instagram begleiten? Ihre Erfahrungen aus der Militärseelsorge berichten die Vikarin Merle Schröer aus Hamburg und der Militärpfarrer Gunther Wiendl aus Neuburg an der Donau.

4. Digital-Feministische Andachtswerkstatt

Donnerstag, 8. Juni 2023, 11 - 12 Uhr, Stadthalle, Raum 306, 307, 308, Rosenstr. 50, Fürth: Wie können wir spirituelle Formate auf Instagram erschaffen? Darüber diskutieren Lena Müller, Bloggerin (@metablabla) und Pfarrerin Maike Schöfer (@ja.und.amen) aus Berlin.

5. Hotspot Digitale Kirche mit dem Netzwerk Ruach und Yeet

Donnerstag, 8. Juni 2023, 10.30 - 19.30 Uhr, Stadthalle, Unteres Foyer, Rosenstr. 50, Fürth: Die Digitale Kirche trifft sich zum Austausch - insbesondere die Pfarrerinnen und Pfarrer der Netzwerke Ruach und Yeet.

6. Religion auf TikTok

Donnerstag, 8. Juni 2023, 12.30 - 14 Uhr, Stadthalle, Kleiner Saal, Rosenstr. 50, Fürth: Das Evangelium nach TikTok - geht das? Die digitale Kirche begibt sich auf die Spuren der Religion in der App. Vorgestellt wird das von Kathrin Linz-Dinchel, Projekt Vernetzte Vielfalt, Nürnberg und Dr. Jürgen Pelzer, Diakoniekolleg Bayern, Nürnberg.

7. Digitale Angebote in einer persönlichen Krise

Freitag, 9. Juni 2023, 11 - 12.30 Uhr, Stadthalle, Kleiner Saal, Rosenstr. 50, Fürth: Was tun Menschen, wenn sie sich in einer persönlichen Krise befinden? Welche Angebote liefert die digitale Kirche? Darüber sprechen Torsten Ferge, Coach, TelefonSeelsorge, Recklinghausen und Lydia Seifert, Geschäftsführerin Telefonseelsorge Deutschland, Berlin.

8. Digitale Möglichkeiten in der Konfi-Arbeit

Freitag, 9. Juni 2023, 12.30 - 13.30 Uhr, Stadthalle, Oberes Foyer, Rosenstr. 50, Fürth: Ideen, Lerntools und Erfahrungen aus der Praxis für die Konfirmations-Arbeit werden vorgestellt. Mit Marcus Kleinert, Pfarrer, Hungen und Lutz Neumeier, Pfarrer, Lich.

9. Digital Spenden – Online Fundraising

Freitag, 9. Juni 2023, 14 - 15 Uhr, Stadthalle, Oberes Foyer, Rosenstr. 50, Fürth: Wie kann ich Spenden und Fundraising betreiben im Bereich von Kirche? Tipps und Ideen geben Patricia Goldbach-Keim, Fundraisingreferentin Ev.-Luth. Kirche in Bayern, Bayreuth und Stefan Kern, Kompetenzzentrum Fundraising, Ansbach.

10. Workshop: Wie mache ich einen Podcast?

Samstag, 10. Juni 2023, 15 - 16 Uhr, Stadthalle, Wintergarten, Rosenstr. 50, Fürth: Der Workshop, in dem ihr lernt, wie ihr einen Podcast macht. Mit Rieke Harmsen, Chefredakteurin Sonntagsblatt, München, Christine Ulrich, Redakteurin Ev. Pressedienst Bayern und Dr. Thomas Zeilinger, Beauftragter für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft Ev.-Luth. Kirche in Bayern, München.