Um sich so richtig auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg einzustimmen, gibt es nichts Besseres als die offizielle Kirchentagszeitung. Sollten Sie diese nicht in Ihrer Tageszeitung gefunden haben, so finden Sie sie hier – zum kostenlosen Download!

Die Sonntagsblatt-Redaktion hat nicht nur interessante Punkte des Kirchentagsprogramm für Sie zusammengetragen. Sie finden auch ein Interview mit Kirchentags-Präsident Thomas de Maizière und ein Gespräch mit dem ehemaligen bayerischen Innenminister Günther Beckstein, der sich an den Kirchentag 1979 erinnert, bei dem der heutige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei ihm übernachtet hat.

Auch zum heimlichen Highlight des Kirchentags, unserem "Roten Sofa", finden Sie alle Infos. Kurz, ein Download lohnt sich auf jeden Fall.

Hier die Kirchentagszeitung herunterladen: