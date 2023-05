3. Der Klüngelbeutel

Der Klüngelbeutel ist ein weiteres Kabarett-Programm, das sich die Kirche vorknöpft. "Time to say Goodbye" heißt denn auch das neue Programm, dass die Gruppe auf dem Kirchentag 2023 in Nürnberg präsentiert. Die Leipziger Gruppe versteht sich als "Christen-Kabarett" und gibt sich "schonungslos hoffnungsvoll". Kulturforum, 1. OG, Kleiner Saal, Würzburger Str. 2, Fürth

Hier geht es zum Programm auf dem Kirchentag 2023.