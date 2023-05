Deutscher Evangelischer Kirchentag

Kirchentag 1979 in Nürnberg: Fotos und Erinnerungen von Zeitzeugen gesucht!

Vor 44 Jahren fand der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) in Nürnberg statt. Könnt ihr euch an das Großereignis erinnern? Was habt ihr damals erlebt? Wer ist euch besonders im Gedächtnis geblieben? Schickt uns eure Fotos und Geschichten – wir veröffentlichen sie.