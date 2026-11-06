Was ist der St. Martinstag?

Der Martinstag am 11. November ist der Festtag des heiligen Martin von Tours. Er ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen geprägt, darunter der Martinszug und das Martinssingen.

Gemeinden, Kindergärten und Schulen laden am 11. November zum Sankt-Martins-Umzug ein. Der Martinstag erinnert an den im November des Jahres 397 gestorbenen Bischof Martin von Tours, der Kranke geheilt haben soll und als Wohltäter gilt. Am 11. November soll er beigesetzt worden sein.

Sankt-Martins-Lieder

Bei den Laternen-Umzügen am Martinstag werden traditionell Lieder gesungen wie "Martin ist ein guter Mann, zündet ihm die Lichter an" oder der Klassiker "Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne".

Die Legende vom Heiligen Martin

Der Legende nach teilte der heilige Martin – der wohl um das Jahr 316 nach Christus in der Region des heutigen Ungarn geboren wurde – seinen Mantel mit einem Bettler. Als Sohn eines römischen Offiziers musste er nach römischem Gesetz den Militärdienst antreten und wurde als Gardereiter nach Gallien geschickt.

Der Legende zufolge ritt er an einem bitterkalten Wintertag durch das Stadttor von Amiens. Dort soll ein frierender Bettler gesessen haben. Martin hatte demnach kein Geld bei sich, habe aber seinen Mantel in zwei Hälften geteilt und dem Bettler den einen Teil gegeben haben.

In der folgenden Nacht soll ihm Jesus Christus im Traum erschienen sein. Jesus habe das Mantelstück, das Martin dem Bettler gegeben hatte, getragen. Dies soll Martin in seinem Glauben bestärkt haben. Er ließ sich auf jeden Fall taufen und wurde Geistlicher. Später lebte er als Einsiedler und gründete diverse Klöster.

Spätherbstliche Bräuche: Lichterumzug am Martinstag

Die Lichterumzüge sind auch das Relikt alter, spätherbstlicher Feuer- und Lichtbräuche. Der Martinstag war besonders auf dem Land von Bedeutung: Die Ernte war eingebracht, der Wein gekeltert und die Knechte und Mägde bekamen ihren Lohn.

Am Martinstag wurde zudem das Wirtschaftsjahr abgeschlossen. Das bedeutete aber auch, dass Pacht und Zinsen fällig waren. Diese Abgaben wurden zum Teil von den Bauern in Naturalien bezahlt, auch in Gänsen. Daher rührt auch der Name Martinsgans.

Und warum die Martinsgans?

Das Martinsgans-Essen hat seinen Ursprung in einer weiteren Legende: Gegen seinen Willen habe das Volk ihn als Bischof haben wollen. Er soll sich aber für unwürdig gehalten und sich in einem Gänsestall versteckt haben. Die Gänse hätten aber so aufgeregt geschnattert, dass Martin gefunden und geweiht werden konnte.