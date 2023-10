Wer sich mit dem aktuellen Konflikt in Israel und Palästina beschäftigt und im jüdisch-christlich-muslimischen Dialog unterwegs ist, stößt immer wieder auf Fachbegriffe. Unsere kurze Übersicht bietet einen ersten Einstieg.

Antijudaismus

Unter Antijudaismus wird eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber Juden verstanden. Dem Judaisten Andreas Goetze zufolge hat der christliche Antijudaismus seine Wurzeln in der Interpretation der Texte des Neuen Testaments – damals versuchte sich die junge christliche Kirche gegen die Synagogen zu etablieren.Schon in der Antike gab es Versuche, die jüdische Religion zu vernichten und die Gläubigen zu bekehren oder zu töten. Im Byzantinischen Reich wurden Juden als "Feinde der Religion" verfolgt, vertrieben und ermordet.

Auch der Reformator Martin Luther verfasste Schmähschriften, in denen er Juden als Volk von "Lügnern" bezeichnete und deren Ausrottung forderte. In ganz Europa wurden Juden politisch und ökonomisch diskriminiert. Sie wurden aus Städten vertrieben, es gab Pogrome und Schauprozesse. Juden war es untersagt, Handwerksberufe auszuüben, ihnen blieben das Zinsgeschäft und der Handel. Dies wiederum brachte ihnen den Vorwurf der Wucherei ein.

Antisemitismus

Der Begriff des Antisemitismus wird überwiegend mit dem europäischen Nationalismus in Verbindung gebracht. Die Ideologie des Nationalsozialismus sprach von einer "Herren-Rasse", die gegen das "internationale Weltjudentum" kämpfte mit dem vorgeschobenen Ziel, weiteren "Lebensraum" zu erobern. Juden wurden als Metapher des "Bösen" verwendet und zum Feindbild erklärt. Weitere Infos zum Begriff gibt es hier.

Heute versteht man unter Antisemitismus eine rassistische Grundeinstellung - die nicht nur in extremistischen Kreisen anzutreffen ist. In Deutschland werden rund drei antisemitisch motivierte Straftaten pro Tag erfasst, doch vermutlich ist die Dunkelziffer weit höher. Jüdische Personen werden angegriffen, Einrichtungen müssen geschützt werden. Die Evangelische Kirche in Deutschland erklärt klar und unmissverständlich: Christlicher Glaube und Judenfeindschaft schließen einander aus.

Philosemitismus

Unter dem Begriff von "Philosemitismus" versteht man die Menschen, die Juden besonders unterstützen und verehren. Der Begriff des "Philosemitismus" entstand im 19. Jahrhundert. Damals nutzte der konservative Historiker Heinrich von Treitschke den Begriff in einem Aufsatz als Kampfbegriff, mit dem er die Linksliberalen als "Judenfreunde" bezeichnete. Er formulierte damals den Satz: "Die Juden sind unser Unglück". Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein "demonstrativer Philosemitismus" dafür genutzt, sich von den NS-Verbrechen reinzuwaschen und den tief verwurzelten Antisemitismus nicht in Frage zu stellen. Das Phänomen des Philosemitismus wird in diesem Beitrag von Deutschlandfunk näher erläutert.

Christlicher Zionismus

Der Begriff des Zionismus wird in verschiedenen Weisen genutzt. Einerseits steht er häufig in Zusammenhang mit der Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes. Andererseits wird er auch verbunden mit Kolonialismus und Imperialismus. Über die politische Bewegung des Zionismus hat die Bundeszentrale für Politische Bildung einen ausführlichen Beitrag verfasst, der sich hier findet.

Als Spielart des Philosemitismus bezeichnet der Judaist Goetze den christlichen Zionismus. Vertreten wird diese Haltung vor allem in christlich-evangelikalen Kreisen. Diese sehen den Staat Israel in Kontinuität zum biblischen Israel und die Rückkehr der Juden nach Jerusalem für den Beginn der Endzeit, in dem auch Christi wieder erscheinen wird. Diese Gruppierungen unterstützen deshalb uneingeschränkt die Siedlungspolitik des Staates Israel.



Weiterführende Informationen zu Begriffen

Der Judaist Andreas Goetze hat viele Jahre bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) gearbeitet. Sein Überblick zu den Begriffen und damit verbundenen politischen und konfessionellen Problemen ist hier nachzulesen.