Wir alle kennen Sprichwörter. Was wir aber oft gar nicht mehr wissen: Es gibt sehr viele, die ihren Ursprung aus der Bibel haben. Und genau die will ich euch in meinem neuen Format näherbringen.

Sprichwörter aus der Bibel

Viele Menschen glauben, sie hätten mit Gott, Kirche und Bibel nichts am Hut. Falsch gedacht. So stammt auch das Sprichwort "Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein" aus dem Buch der Bücher. Wusstet ihr nicht? Damit seid ihr nicht allein: Auch mein Freund war überrascht, als ich es ihm erzählt habe.

Ich erkläre euch, wo es dort steht, was der Hintergrund ist und was es bedeutet. Das Sprichwort steht in Sprichwörter 26, 27. Der Vers geht noch weiter und sagt: "Wer einen Stein hochwälzt, auf den rollt er zurück." Die Bedeutung ist: Wenn du versuchst, andere hereinzulegen, schadest du dir selber.

Das war's schon. Und ihr wisst jetzt ein weiteres Sprichwort, das aus der Bibel kommt.