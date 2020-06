Keiner kennt sein Grab auf Korsika: Die Suche einer Familie nach der Ruhestätte von Opa Willi

"Beim zweiten Ansturm auf die Sperre hat Willi die tödliche Kugel getroffen. Kameraden der Sturm-SS haben Willi am Heldenfriedhof neben seinen Kameraden bestattet." In Bastia auf Korsika fiel im November 1943 Wilhelm Gräbner.

Das berichtet in einem Brief nach Gräfenberg (Landkreis Forchheim) ein Hauptmann der jungen Witwe Margarete Gräbner. Ihre Tochter, die auch Margarete heißt, ist damals zehn Jahre alt. Der kleinen Familie bleibt die Schwarzweiß-Fotografie eines Mannes, der die Soldatenmütze etwas schief auf dem Kopf trägt und mit warmem Blick in die Kamera lächelt.

Enkelin sucht Grab des Großvaters

Mehr als 75 Jahre später packt Enkelin Gabriele Klieme aus Feucht (Landkreis Nürnberger Land), Tochter der jüngeren Margarete, dieses Bild, ein paar Briefe und eine "beglaubigte Abschrift der Truppenmeldung" über den Tod Wilhelm Gräbners in Klarsichthüllen und macht sich mit ihrem Mann Jürgen auf nach Korsika, um das Grab ihres Großvaters zu suchen.

"Ich kannte ihn ja gar nicht, den Opa", sagt die 61-Jährige, "aber ich wollte schon immer einmal das Grab suchen." Inzwischen ist für sie klar: Keiner weiß, wo Willi Gräbner liegt.

Grabsuche auf Korsika

Den Heldenfriedhof, von dem im Brief an die Großmutter die Rede ist, gibt es nicht mehr. Stattdessen wurde vor etwa 50 Jahren der deutsche Soldatenfriedhof eingeweiht, der in der Hafenstadt Bastia etwas versteckt in einem Wohnviertel mit Villen und Appartementhäusern auf einer Anhöhe liegt.

Der bisherige Soldatenfriedhof muss ein trauriger Anblick gewesen sein. Eine alte Fotografie zeigt schiefe und umgefallene Holzkreuze auf einem unebenen, löchrigen Feld.