Am Pfingstmontag, 25. Mai, findet zum 73. Mal der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg statt. Das größte evangelische Treffen Süddeutschlands steht dieses Jahr unter dem Motto "Wenn Hoffnung Schule macht". Als prominente Gäste werden etwa Landesbischof Christian Kopp, die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet. Der Festgottesdienst wird live bei YouTube gestreamt.
Regionalbischöfin Bornowski sagte, gerade in einer Zeit voller Unsicherheit bräuchten Menschen Orte, an denen Hoffnung spürbar werde:
"Die Art, wie wir als Kirche miteinander leben, einander begegnen und füreinander Verantwortung übernehmen, schafft Hoffnung."
Der bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg sei seit 75 Jahren ein solcher Ort, "an dem Hoffnung Schule macht". Direkt nach dem Gottesdienst richten Landesbischof Kopp und Innenminister Herrmann Grußworte an die Gäste. Zum Rahmenprogramm gehört auch wieder die Kirchennacht "Night of Spirit" am Vorabend (24. Mai). Sie beginnt ab 19.30 Uhr, Musik kommt von der Band Good Weather Forecast.
Aktuell im Newsticker:
Programm des 73. Bayerischen Kirchentags
Montag, 25. Mai 2026
09:00 Uhr Einläuten des Kirchentages in allen Gemeinden rund um den Hesselberg.
10:00 Uhr Jubiläums-Festgottesdienst (Kirchentagswiese)
Predigt von Gisela Bornowski, Regionalbischöfin Ansbach-Würzburg. Musikalisch gestaltet von KMD Kerstin Dikhoff mit einem Bläser-Ensemble aus 150 Musiker:innen sowie der Projektband des Popularmusikverbandes unter KMD Michael Martin. Gottesdienst auch per Livestream auf YouTube.
11:00 Uhr Grußworte (Kirchentagswiese)
Landesbischof Christian Kopp sowie Staatsminister Joachim Herrmann (MdL, CSU).
11:30 – 16:00 Uhr Markt der Möglichkeiten
Stände, Workshops, Essen, Seelsorge und Segnung.
11:30 – 15:30 Uhr Ausstellung: 75 Jahre Bayerischer Kirchentag (Gästehaus 1, Kapellenfoyer)
Bild- und Filmmaterial sowie historische Objekte. Besuchende können eigene Fotografien mitbringen.
13:00 Uhr Parallelveranstaltungen (1. Slot)
|Veranstaltung
|Referenten
|Ort
|Bischofsgespräch
|Landesbischof Kopp, Mod.: Pfr. Joachim Nötzig
|Kirchentagswiese
|KI im Dorf und auf dem Feld
|Prof. Dr. Thomas Zeilinger + Paul Opitsch (ELJ)
|Mehrzweckhalle
|Lebendige Bibliothek: Bildungsgeschichten
|OKR Stephan Blumtritt, Mod.: Barbara Becker (MdL, CSU)
|Großer Saal
|Infoveranstaltung Denkmallandschaft Hesselberg
|Dr. Andrea Erkenbrecher
|Torbogen (EBZ)
14:15 Uhr Parallelveranstaltungen (2. Slot)
|Veranstaltung
|Referenten
|Ort
|Lässt sich Hoffnung „bilden"?
|OKR Blumtritt, Mod.: Vera Lohel (EEB Bayern)
|Großer Saal
|Zukunft der Kirchengebäude (Arbeitstitel)
|OKR Florian Baier, Mod.: KR Michael Wolf
|Mehrzweckhalle
|Offenes Singen
|KMD Dikhoff, KMD Martin, Chris Halmen
|Kirchentagswiese
15:30 Uhr Friedensandacht und Segen (Kirchentagswiese)
Mit Landesbischof Christian Kopp. Liedblatt zum Download auf der Website verfügbar.
Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg
Am Pfingstmontag 1951 eröffnete der damalige bayerische Landesbischof Hans Meiser auf dem 689 Meter hohen Berg die neu gegründete Landvolkshochschule (heute: Evangelisches Bildungszentrum), daraus entwickelte sich der Kirchentag. Er gilt heute als größte kirchliche Freiluft-Veranstaltung Süddeutschlands, die Besucher kommen vor allem aus Mittelfranken und dem benachbarten Württemberg. 73 Mal fand er in 75 Jahren statt,. 2020 fiel er wegen Corona aus, 2021 fand er aus demselben Grund nur online statt.
Programm des Kinderkirchentags
Montag, 25. Mai 2026
Ort: Kinderkirchentagszelt, Parkplatz P 2
10:00 Uhr Kinder-Gottesdienst
Mit Pfarrer Christian Dellert und der Kinderkirchentagsband mit Chris Halmen. Neuer Song: "Jesus, mein Lieblingslehrer".
11:00 Uhr Spielstraße
Basteln, Bubble-Soccer und weitere Spiele.
Mittags Verpflegung
Essen und Trinken käuflich vor Ort zu erwerben.
13:15 Uhr Mr. Joy
Auftritt von Mr. Joy
15:15 Uhr Friedensfeier
Auf der großen Wiese, gemeinsam mit Landesbischof Christian Kopp.