Am Pfingstmontag, 25. Mai, findet zum 73. Mal der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg statt. Das größte evangelische Treffen Süddeutschlands steht dieses Jahr unter dem Motto "Wenn Hoffnung Schule macht". Als prominente Gäste werden etwa Landesbischof Christian Kopp, die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet. Der Festgottesdienst wird live bei YouTube gestreamt.

Regionalbischöfin Bornowski sagte, gerade in einer Zeit voller Unsicherheit bräuchten Menschen Orte, an denen Hoffnung spürbar werde:

"Die Art, wie wir als Kirche miteinander leben, einander begegnen und füreinander Verantwortung übernehmen, schafft Hoffnung."

Der bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg sei seit 75 Jahren ein solcher Ort, "an dem Hoffnung Schule macht". Direkt nach dem Gottesdienst richten Landesbischof Kopp und Innenminister Herrmann Grußworte an die Gäste. Zum Rahmenprogramm gehört auch wieder die Kirchennacht "Night of Spirit" am Vorabend (24. Mai). Sie beginnt ab 19.30 Uhr, Musik kommt von der Band Good Weather Forecast.