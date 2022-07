Gottesdienste in Oberammergau sind gut besucht

Zufrieden sind auch die Kirchen am Ort, die ein Begleitprogramm zur Passion anbieten. Pro Woche finden in der katholischen Kirche St. Peter und Paul 14 Heilige Messen statt; die evangelische Kreuzkirche feiert jeden Morgen Abendmahl und lädt an den Spieltagen mittags zur Orgelandacht ein. In den dreistündigen Spielpausen am Nachmittag kämen zum Teil weit über 50 Theaterbesucherinnen und -besucher in den Gemeindesaal der Protestanten, um bei Tee und Kaffee über ihre Fragen zum Stück zu sprechen.

"Die Menschen sind berührt von der Aktualität der Passion und wie nahe uns das Geschehen mit Krieg und Pandemie gerade ist",

sagte der evangelische Ortspfarrer Peter Sachi dem Sonntagsblatt.

Für Sachi ist es die zweite Passion und die erste, an der er selber mitwirkt: Bei 65 von 110 Aufführungen singt der evangelische Pfarrer im Bass des großen Passionsspiel-Chors mit. Für ihn ein Privileg, denn der gebürtige Münchner lebt erst seit 13 Jahren in Oberammergau. Die letzte Aufführung läutet auch seinen Abschied vom Passions-Dorf ein: Ab 1. November ist der Pfarrer im Ruhestand.

Der Hintergrund der Spiele

Die diesjährige Saison dauert noch bis 2. Oktober. Das weltberühmte Laienspiel mit Hunderttausenden Besuchern aus aller Welt geht zurück auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633. Als vor fast 400 Jahren die Pest in vielen Teilen Europas wütete, machte sie auch vor dem oberbayerischen Dorf Oberammergau nicht halt.

Seine Bewohner gelobten damals, in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, wenn nur niemand mehr an der Pest sterben sollte. Das Dorf wurde erhört, und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel.