Der CVJM-Gesamtverband in Deutschland, der Deutsche EC-Verband und die Deutsche Bibelgesellschaft haben gemeinsam das digitale Angebot "Bibl-O-Mat" veröffentlicht.

Die Webanwendung soll jungen Menschen den Einstieg ins Bibellesen erleichtern: Nach wenigen Fragen schlägt das Tool individuelle Methoden vor – darunter kreative, spirituelle, alltagsbezogene oder diskursive Zugänge.

Das Angebot richtet sich sowohl an Jugendliche, denen ein Zugang zur Bibel fehlt, als auch an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der christlichen Jugendarbeit. Diese können die vorgeschlagenen Methoden laut den Projektverantwortlichen direkt in Gruppenstunden, auf Freizeiten oder bei anderen Projekten einsetzen.

Bibellesen als zeitgemäße Praxis

"Viele junge Menschen wollen die Bibel verstehen, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen", sagten die Projektverantwortlichen zur Veröffentlichung. Der Bibl-O-Mat solle dabei helfen, einen persönlichen Zugang zu finden.

Die Anwendung ist ohne Registrierung nutzbar. Über eine Verknüpfung mit der Plattform jugendarbeit.online stehen ergänzend Stundenentwürfe, Impulse und Hintergrundmaterialien bereit.

Das Projekt wurde nach Angaben der Beteiligten mit dem Ziel entwickelt, Bibellesen als zeitgemäße Praxis in der Jugendarbeit zu verankern.