Pfarrerin Ulrike Otto, Sprecherin des Arbeitskreises Klinische Seelsorgeausbildung (KSA), und Religionspädagoge Andreas Herrmann haben in der bayerischen Landeskirche einen Auftrag für Seelsorgeausbildung.

Frau Otto, Sie sind für die "KSA" zuständig, Herr Herrmann, Sie sind im Bereich "KSPG" tätig. Was verbirgt sich hinter all diesen Abkürzungen?

Andreas Herrmann: KSPG gibt es nur in Bayern, es steht für "Kurse für seelsorgliche Praxis und Gemeindearbeit". Diese Kurse werden in jedem der sechs Kirchenkreise angeboten. Wir nennen sie auch Intensivkurse in Seelsorge, da die Teilnehmenden bereits Seelsorgeerfahrungen haben, von der Gemeindeseelsorge bis zur Gefängnisseelsorge. Die Kurse finden an den Diakonischen Beratungsstellen statt und werden von Menschen mit psychologisch-therapeutischem Hintergrund angeboten.

Ulrike Otto: KSA steht für pastoralpsychologische Weiterbildung in Kommunikation und Seelsorge. Das Abkürzungs-Kauderwelsch macht bereits deutlich, worum es in der Seelsorgeausbildung geht. Auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen, verstehen wir uns nicht immer sofort. Zu lernen, sich besser zu verstehen, genau darum geht es uns in der Seelsorgeausbildung. Seelsorge wird nicht theoretisch aus Büchern gelernt, sondern indem man ganz praktisch Seelsorgeerfahrungen macht. Die Kurse finden meist in Krankenhäusern statt, Seelsorgebesuche auf den Stationen gehören dazu. So kann man in kurzer Zeit sehr viel Seelsorgeerfahrung sammeln, die dann in der Gruppe eingehend reflektiert wird.

Wenn Seelsorge Muttersprache der Kirche ist, warum braucht man dann dafür eine Ausbildung?

Herrmann: Auch die Muttersprache muss man lernen. Dieses Erlernen geschieht in Beziehung mit anderen, im Ausprobieren und in der anschließenden Reflexion. Lernen ist wesentlich ein Kommunikationsprozess. Seelsorgende benötigen die Fähigkeit, Situationen, Kontexte und die anderen Menschen in den Blick zu bekommen und dabei sich selbst nicht zu verlieren. Da gibt es viel zu üben! Eine heterogene Gruppe aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, Berufs- und Altersgruppen ist da sehr hilfreich für einen spannenden und fruchtbaren Austausch.

Otto: Oft sprechen Menschen in der Seelsorge von Schuldgefühlen. Spontan will man da beruhigen: "Da müssen Sie sich doch nicht schuldig fühlen! Gott liebt uns, wie wir sind, und vergibt uns." Dieser schnelle Trost verhindert, dass Menschen mehr von ihrer Belastung erzählen. Aber erst, wenn sie das dürfen, spüren sie, dass sie mit ihrer Schuld und ihren Schuldgefühlen gesehen und ausgehalten werden. Vielleicht ist es dann leichter, auch auf die Vergebung Gottes zu vertrauen. So zu reagieren muss man als Seelsorger erst lernen. Hier hat die Kirche eine Verantwortung. Seelsorge im kirchlichen Auftrag muss auch Hand und Fuß haben. Und das geht ohne Ausbildung nicht.