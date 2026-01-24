Hier findest du die Linktipps und das Material zur Fastenzeit:

Das Dossier mit Artikeln, Interviews und Tipps in unserem Sonntags-Magazin.

Der Shop mit dem Fastenkalender von Andere Zeiten.

Der Fastenkalender des Spirituellen Zentrums von St. Martin.

Die Thema-Hefte aus dem Sonntagsblatt-Shop.

Fasten-Wanderungen in Deutschland - hier geht es zur Datenbank.

Wer sich speziell für Klimafasten interessiert, wird auf dieser Seite fündig.

Kartenset aus dem Gottesdienstinstitut unter diesem Link.

Ökumenische Alltagsexerzitien - hier geht es zur Online-Anmeldung.