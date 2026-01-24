In der Fastenzeit, vom Aschermittwoch, 18. Februar, bis Ostermontag, 6. April, läuft wieder die evangelische Fastenaktion "7 Wochen ohne" in diesem Jahr unter dem Motto "Gefühl! Sieben Wochen ohne Härte".
Mitfühlend mit seinen Mitmenschen umgehen
Es geht darum, in diesen sieben Wochen bewusster mit anderen umzugehen – Härte, die uns im Alltag oft begleitet, abzubauen und stattdessen Freundlichkeit und Offenheit zu zeigen. Denn genau diese Härte erleben wir tagtäglich. Sie ist unser ständiger Begleiter.
Fastenzeit & Passionszeit
Hier findest du die Linktipps und das Material zur Fastenzeit:
Das Dossier mit Artikeln, Interviews und Tipps in unserem Sonntags-Magazin.
Der Shop mit dem Fastenkalender von Andere Zeiten.
Der Fastenkalender des Spirituellen Zentrums von St. Martin.
Die Thema-Hefte aus dem Sonntagsblatt-Shop.
Fasten-Wanderungen in Deutschland - hier geht es zur Datenbank.
Wer sich speziell für Klimafasten interessiert, wird auf dieser Seite fündig.
Kartenset aus dem Gottesdienstinstitut unter diesem Link.
Ökumenische Alltagsexerzitien - hier geht es zur Online-Anmeldung.
Doch genau diese Härte sorgt häufig dafür, dass wir uns einsam fühlen und uns voneinander abschotten. Die Aktion möchte dagegenhalten: ein Miteinander schaffen, in dem man sich unterstützt, zuhört und füreinander da ist.
Fastenzeit bewusst erleben
"7 Wochen ohne Härte" lädt dazu ein, die Fastenzeit achtsam und bewusst zu gestalten – nicht nur durch Verzicht, sondern durch bewusstes Handeln, Aufmerksamkeit und kleine Gesten der Nähe.
Eröffnet werden die sieben Wochen mit einem Gottesdienst am 18. Februar um 9:00 Uhr in der St. Albani-Kirche in Göttingen. Der Gottesdienst wird live vom ZDF übertragen.
Sieben Wochen ohne: Frühere Mottos im Überblick
2025: "Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik"
Im Fokus steht das bewusste Durchatmen in hektischen Zeiten, mit Wochenthemen wie "Fenster auf", "Seufzen" und "Osterwunderluft".
2024: "Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge"
Ein Plädoyer für Gemeinschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.
2023: "Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit"
Ein Aufruf zu Hoffnung und Licht in Krisenzeiten.
2022: "Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand"
Ein Aufruf, Neues auszuprobieren und Frieden zu üben.
2021: "Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden"
Ein Versuch, sich in Großzügigkeit zu üben.
2020: "Zuversicht! – 7 Wochen ohne Pessimismus"
Ein Aufruf, Zuversicht in den Vordergrund zu stellen.
2019: "Mal ehrlich! – 7 Wochen ohne Lügen"
Das Ziel: Sieben Wochen nicht zu lügen.