Bei 7 Wochen Ohne steht also nicht, wie viele vielleicht denken, der Verzicht im Vordergrund, oder?

Ja und nein. Es geht nicht darum, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, die einem den Körper schwer machen, sondern es geht eher darum, auf bestimmte Verhaltensweisen zu verzichten, die einem das Leben insgesamt oder die Seele schwer machen. Deswegen auch das Motto dieses Jahr: Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit, auf Verzagtheit zu verzichten ist das Ziel. Was natürlich nicht ganz einfach ist, denn was bedeutet das? Was heißt denn Verzagtheit?

Was würden Sie sagen?

Sieben Wochen lang das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen, wie Jesus das sagen würde. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht nicht darum, fitter oder besser zu werden, das wäre ja auch wahrlich in keiner Weise ein evangelisches Unterfangen. Das ist ja genau der Grund, warum Luther und Konsorten das Fasten nicht mochten, weil sie nicht wollten, dass man sich damit bei Gott einen besseren Platz im Himmel sichert. Es geht höchstens darum, dass es eine gute Sache ist und man dabei zu Sinnen kommt, und zur Besinnung. Und deswegen sollte man es gerne tun, aber nicht mit dem Ziel, hinten besser rauszukommen als man reingegangen ist.

Viele denken, dass Fasten hart und anstrengend sein muss. Sie rücken aber das Leichte, das Positive in den Vordergrund.

Das ist richtig. Es geht ganz konkret um Lebenshaltungen, die wir uns angewöhnt haben. Also eben zum Beispiel zu verzagen. Das ist so, wir leben in einer sehr verzagten Zeit und wir haben auch allen Grund dazu, uns Sorgen zu machen. Aber wir meinen oft, wir könnten ohnehin nicht viel tun und wir müssten alles nur ertragen. Und dagegen wendet sich die Aktion in diesem Jahr. Es ist selbstverständlich richtig, dass wir alleine nicht die Welt retten können. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen verzagen und nichts mehr tun.

"Wer auf Fleisch verzichtet, tut auch etwas Gutes."

Also geht es auch darum, Gutes zu tun?

Natürlich. Das schließt sich ja gar nicht aus. Wer auf Fleisch verzichtet, tut auch etwas Gutes. Wer Verzicht leistet, verbraucht weniger und weniger verbrauchen ist erst mal gut.

Wer sieben Wochen lang kein Fleisch isst, verspürt danach ja oft eine gewisse Erleichterung. Wie ist das denn nach sieben Wochen geistigem Fasten?

Ich habe ja auch schon im herkömmlichen Sinne gefastet, also auf bestimmte Dinge verzichtet, auf Süßigkeiten, auf Alkohol, auf Tabak. Daher weiß ich, dass es wunderschön war, Ostern damit wieder anzufangen. Das ist bei diesem Motto-Fasten ein bisschen anders. Das hat mich schon sehr bewegt, danach kann ich auch sagen, jetzt habe ich einen Anschub bekommen und jetzt mache ich damit weiter. Jetzt will ich tatsächlich schauen, wie bleibe ich zuversichtlich angesichts all dem, was ich nicht verleugnen will um mich herum.

Ist Fasten in Gemeinschaft besser?

Natürlich ist es erstmal eine Sache, die jede Person mit sich selber abmachen muss. Es gibt ja auch Leute, die sagen: Ich möchte das nutzen, um mir das Rauchen abzugewöhnen oder um endlich vegetarisch zu leben. Aber auch das muss man nicht alleine machen, sondern es ist klasse, dass viele Leute das zur gleichen Zeit machen. Das ist das Schöne an dieser Aktion und an diesen sieben Wochen vor Ostern, sodass ganz viele Leute sich auf den Weg machen und sagen: Ich möchte auf etwas verzichten. Und da kann man sich gegenseitig unterstützen, indem man sich erzählt, wie, wie schwer das manchmal fällt oder wie was für Erfolge man spürt.