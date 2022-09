Ein maßgeblicher Vorstoß, der die Verurteilung Israels als "Apartheidstaat" fordert, kam vor der Karlsruher Vollversammlung erneut aus Südafrika, unterzeichnet vom Erzbischof von Kapstadt und Primas der Anglikanischen Kirche des südlichen Afrikas, Thabo Makgoba. Sie sind seit vielen Jahren außerplanmäßiger Professor an der Universität Stellenbosch in Südafrika. Was treibt die südafrikanischen Christen in diesem Thema eigentlich an? Warum machen die das?

Bedford-Strohm: Weil sie ganz stark ihren südafrikanischen Kontext zugrunde legen. Das Wort Boykott – das beim Erarbeitungsprozess des ÖRK-Statements übrigens nie eine Rolle spielte, aber in der südafrikanischen Diskussion durchaus – ist für die Südafrikaner der erste Schritt in die Befreiung gewesen. Für die Juden in Deutschland ist es der erste Schritt in die Ermordung von sechs Millionen Menschen gewesen. So drastisch unterschiedlich kann man ein solches Wort in seinen Erfahrungen im Gepäck haben. Das deutlich zu machen und wahrzunehmen, was dieses Wort für die jeweils andere Seite überhaupt bedeutet, ist der erste Schritt, um weiterzukommen. Das ist mir sehr wichtig.

Ich bin Deutscher, der mit kaum etwas anderem so intensiv aufgewachsen ist wie mit diesem unfassbaren Verbrechen des Holocaust, einer, der im christlich-jüdischen Diskurs engagiert ist.

Für mich ist die Beziehung zum Judentum in Deutschland extrem wichtig. Es beglückt mich, wenn ich sehe, wie das Judentum in Deutschland wieder floriert.

Mit Thabo Makgoba verbindet mich eine enge Freundschaft. Ich weiß: Es geht ihm nie und nimmer um die Diskriminierung von Juden als Juden, sondern darum, die Befreiungserfahrung, die sie gemacht haben, auf den Kontext von Palästina zu übertragen. Wir diskutieren dann darüber, dass und warum solche Begriffe nicht passen, aber wir können darüber reden.

Einseitigkeit ermöglicht Diskurs gerade nicht, sondern verhindert ihn. Insofern wir uns überhaupt in den Diskurs im Nahen Osten einmischen können und sollen, brauchen wir ein Gespräch, das den Diskurs öffnet, statt die Fronten immer mehr zu verhärten.

Eben das passiert ja gerade an vielen Orten – in unserer Gesellschaft und weltweit ..

Bedford-Strohm: Genau. Unsere Aufgabe als Kirche, meine Aufgabe in dem neuen Amt als Moderator ist, genau diesen Verhärtungen entgegenzuwirken. In meinem Land, aber auch weltweit. Diese Aufgabe ist dringender denn je.

Ein weiterer Konflikt, der sich auf dieser Vollversammlung gezeigt hat, war die Forderung von jungen und jugendlichen Delegierten, in den Debatten, aber auch in den ÖRK-Strukturen mehr vorzukommen. Sie als neuer Moderator passen, frech gesagt, als "alter weißer Mann" nicht wirklich zu solchen Forderungen nach mehr Diversität.

Bedford-Strohm: Es war richtig, dass den Jugendlichen hier bei der Vollversammlung von der Leitung schließlich ein außerordentliches Rederecht eingeräumt wurde. Das Anliegen der Jugendlichen ist berechtigt.

Man muss es natürlich in den Kontext einer Organisation stellen, der 352 Kirchen angehören, bei der jede Kirche vertreten sein will und bei der neben der Jugend auch Frauen, Indigene, Menschen mit Behinderung und andere irgendwo in den Delegationen anteilig vertreten sein sollen. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit, muss man sagen. Deswegen muss man nachdenken über die Frage, wie das berechtigte Anliegen der Jugend umsetzbar gemacht werden kann, ohne dass die Arbeit blockiert wird. Mit mir werden sie da einen Verbündeten haben.

Wie wollen Sie das Thema angehen?

Bedford-Strohm: Wir haben glücklicherweise in der EKD ein ziemlich gutes Beispiel anzubieten: In der Zeit in der ich Ratsvorsitzender war, haben die Jugendlichen zunächst vollen Delegiertenstatus bekommen und dann wurde sogar eine Quotierung eingeführt, die sich inhaltlich sehr positiv ausgewirkt. Die jungen Leute geben einfach super inhaltliche Impulse.

Es ist schon lange nicht mehr so, dass man sagt, wir müssen auch mal die Jugendlichen zu Wort kommen lassen und mal mit den Jugendlichen reden. Die Jugendlichen sind eine unübersehbare inhaltliche Kraft in unserer Kirche geworden.

Darüber bin sich sehr, sehr glücklich. Dass die EKD-Synode am Ende weit über die Quote hinaus Jugendliche hatte, weil die Landeskirche so viele junge Leute nominiert haben, hat mich riesig gefreut.

Dass wir erstmals eine Präses der Synode haben, die als Studentin mit 25 Jahren in ein Amt gewählt wurde, das bisher nur bekannten früheren Ministern vorbehalten war, ist auch ein Riesenerfolg. Wer das Wirken von Anna-Nicole Heinrich verfolgt hat, sieht, dass es ein Volltreffer war und der Kirche nichts Besseres passieren konnte, als junge Leute in wichtige Positionen zu bringen.

Sie wollen also einen neuen ÖRK?

Bedford-Strohm: Das wäre das falsche Wort. Ich liebe den ÖRK, und es wird hier tolle Arbeit gemacht. Hier muss nicht einer von außen kommen und alles umkrempeln. Aber die Impulse sollen aufgenommen werden und die Jugendlichen haben starke Impulse gesetzt. Die werden im Zentralausschuss mit Sicherheit aufgegriffen. Ich werde mein Bestes tun, dass die Jugendlichen wirklich zu Wort kommen und wir gute Lösungen finden.

Ausblick ins nächste Frühjahr: Sie werden nächstes Jahr keinen Nachfolger als Landesbischof bekommen. Stimmen Sie zu?

Bedford-Strohm: (lacht) Also: ob's eine Frau wird? Ich mische mich nicht in die Findungsphase ein. Es ist gute Tradition, dass sich ein Vorgänger nicht öffentlich in die Nachfolgediskussion einmischt.

Auch in der Geschlechterfrage? Wäre nach lauter Männern seit 1933, seit es das Amt gibt, nicht einmal eine Frau an der Reihe?

Bedford-Strohm: Das liegt natürlich in der Luft. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sehr gute Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden. Aber am Ende ist es eine Frage der Persönlichkeit, die muss stimmen. Das Gender-Kriterium ist ein wichtiges Kriterium, aber nicht das einzige.