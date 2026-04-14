Es gibt Feste, die fast jeder kennt – und von denen doch erstaunlich viele nicht genau wissen, was da eigentlich gefeiert wird. Konfirmation und Firmung gehören in diese Kategorie. Man kennt den Ablauf grob: festlich geschmückte Kirche, Jugendliche in schickem Anzug und eleganten Kleidern, Verwandte mit feuchten Augen und einer erstaunlichen Großzügigkeit in den Briefumschlägen.

So viel vorweg: Die Firmung ist katholisch, die Konfirmation evangelisch. Beide Begriffe gehen auf das lateinische firmare zurück – "stärken", "befestigen". Doch schon hier beginnen die Unterschiede: Das Präfix con- bei Konfirmation wirkt wie ein Verstärker und meint eher "bekräftigen", "bestätigen", "versichern" – eine Akzentverschiebung, die mehr verrät, als man zunächst denkt.

Sakrament oder Bekenntnis: Wer handelt im Glauben ?

Der vielleicht wichtigste Unterschied liegt darin, wie beide Kirchen das Geschehen theologisch verstehen.

In der katholischen Kirche ist die Firmung eines der sieben Sakramente. Sie gilt als sichtbares Zeichen der Gnade Gottes – unabhängig von der persönlichen Frömmigkeit der Empfangenden. Der Heilige Geist wird durch Handauflegung und Salbung mit Chrisam - einem geweihten Salböl - "gespendet". Die Firmung vollendet damit die Taufe, zusammen mit der Eucharistie bildet sie eine Art Lebensweg im Glauben: Eintritt, Bestätigung und regelmäßige Teilnahme an der Gemeinschaft.

Die Konfirmation in der evangelischen Kirche funktioniert anders. Sie ist kein Sakrament, sondern ein Segnungsgottesdienst mit Bekenntnischarakter. Hier steht nicht die göttliche Handlung im Vordergrund, sondern die menschliche Antwort: Jugendliche bestätigen bewusst ihre Taufe – meist lange zuvor im Säuglingsalter vollzogen.

Kurz gesagt: Die katholische Kirche betont die objektive Wirkkraft der Gnade. Die evangelische Kirche betont die subjektive Entscheidung des Glaubens.

Historischer Kontext: Reformation und Kritik an der Sakramentenlogik

Die Firmung entwickelte sich bereits im Mittelalter als eigenständiges Sakrament und wurde im 15. Jahrhundert sakramental bestätigt. Die Konfirmation dagegen ist ein Kind der Reformation – und der theologischen Krise, die sie auslöste. Erstmals eingeführt wurde sie 1539 im hessischen Ziegenhain, durch den Reformator Martin Bucer: als politische und kirchenordnende Lösung gegen die radikalen Täuferbewegungen, die die Kindertaufe ablehnten und nur die bewusste Entscheidung Erwachsener gelten lassen wollten.

Martin Luther allerdings stand dieser neuen Ordnung skeptisch gegenüber. Die Konfirmation erinnerte ihn zu sehr an das Sakrament, von dem sich die Reformation gerade lösen wollte. Vor allem fehlte ihm die theologische Grundlage: Weder hielt er sie für heilsnotwendig, noch sah er eine Begründung in der Bibel.

Im Gegenteil – er fürchtete, sie könne die Bedeutung der Taufe schmälern, die für ihn bereits alle Heilsgaben vollständig vermittelte. Entsprechend verstand er die Konfirmation eher als nachgeholten Taufunterricht: als Einübung in den Glauben und als Voraussetzung für die verständige Teilnahme am Abendmahl. Durchgesetzt hat sie sich dennoch.

Ablauf im Vergleich: Ritual, Geste und religiöse Dramaturgie

Auch der Ablauf zeigt eindeutige Unterschiede – obwohl eine Geste beide verbindet: die Handauflegung.

Bei der Firmung ist es der Bischof, der handelt. In einem feierlichen Gottesdienst legt er jedem Firmling die Hand auf, zeichnet mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn und spricht: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist." Der Firmpate steht daneben – als symbolische Begleitung.

Die Konfirmation folgt einer anderen Dramaturgie. Sie ist stärker gemeindlich geprägt. Nach dem Bekenntnis der Jugendlichen tritt jeder einzeln vor den Altar. Der Konfirmationsspruch – ein persönlicher Bibelvers, den viele Jugendliche sich selbst wählen dürfen – wird verlesen, die Pfarrerin oder der Pfarrer legt die Hände auf und spricht den Segen. Keine Salbung, kein sakramentales Siegel – sondern ein öffentliches Glaubensbekenntnis.

Alter und Reife: Warum der Zeitpunkt entscheidend ist

Auch das Alter der Jugendlichen ist kein Zufall, sondern Ergebnis kirchlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen.

Die Firmung hat ihre Altersgrenze historisch mehrfach verschoben. Während das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert noch das "Alter der Vernunft" (etwa sieben Jahre) als Orientierung nannte, liegt das Firmalter heute in Deutschland je nach Bistum zwischen 12 und 18 Jahren – ein Spielraum, der zeigt, wie unterschiedlich die Kirche Reife definiert.

Bei der Konfirmation ist die Spanne deutlich enger. Die meisten Konfirmierten sind 14 Jahre alt. Der Grund dafür ist ein rechtlicher: Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung von 1921 garantiert Jugendlichen ab 14 Jahren das Recht auf religiöse Selbstbestimmung. Entsprechend beginnt der Konfirmandenunterricht meist mit zwölf Jahren, die Konfirmation folgt rund zwei Jahre später. Ob die Eltern selbst konfirmiert sind, spielt dabei übrigens keine Rolle.

Rechte und Folgen: Was Firmung und Konfirmation bewirken

Beide Rituale haben praktische Konsequenzen – die in ihrer Wirkung näher beieinanderliegen, als ihre theologische Begründung zunächst vermuten lässt.

Nach Firmung und Konfirmation gilt man als vollwertiges Mitglied mit allen Rechten im kirchlichen Leben – allerdings auf unterschiedlichen Wegen. In der evangelischen Kirche ist es streng genommen die Taufe, die die Mitgliedschaft begründet. Die Konfirmation aktiviert die damit verbundenen Rechte und bestätigt sie öffentlich. In der katholischen Kirche hingegen vollendet die Firmung als Sakrament die Initiation.

Was das konkret bedeutet: Wer gefirmt ist, kann Firmpate oder Taufpate werden. Dafür ist in der katholischen Kirche in der Regel eine Firmung sowie ein Mindestalter von 16 Jahren erforderlich. In der evangelischen Kirche ist in der Regel mit der Konfirmation möglich.

Darüber hinaus erhalten Jugendliche mit der Konfirmation in vielen Kirchengemeinden ab etwa 14 Jahren das aktive Wahlrecht für den Kirchenvorstand. Das passive Wahlrecht – also die Möglichkeit, selbst gewählt zu werden – folgt meist erst mit der Volljährigkeit. Konfirmierte dürfen außerdem im Notfall eine Nottaufe vornehmen.

Zwei Antworten auf die Frage nach dem Glauben

Konfirmation und Firmung sind streng genommen keine Varianten desselben Festes, sondern zwei unterschiedliche rituelle Antworten auf dieselbe Grundfrage: Wie wird aus einem getauften Kind ein mündiger Christ oder eine mündige Christin?

Die katholische Kirche beantwortet diese Frage mit einem sakramentalen Akt, der von oben kommt – durch Bischof, Öl und liturgische Form. Die evangelische Kirche antwortet mit einem öffentlichen Bekenntnis – durch die Jugendlichen selbst, vor der Gemeinde.

So ähnlich sich die Feste im äußeren Ablauf auch sind, so unterschiedlich sind sie theologisch begründet.