Mit einem Festgottesdienst und einem großen Familienfest haben rund 1.900 Besucherinnen und Besucher das 100-jährige Jubiläum der Burg Wernfels im Besitz des CVJM Bayern gefeiert. Landesbischof Christian Kopp würdigte am Sonntag die Bedeutung der über 700 Jahre alten Burganlage am Rande des Fränkischen Seenlands als einen Ort, an dem junge Menschen existenzielle Glaubenserfahrungen machen können.

Kopp: "Du bist frei, du bist geliebt"

"Wir feiern heute gemeinsam die Klugheit von einigen Frauen und Männern des CVJM Bayern, die vor 100 Jahren das Potenzial dieser Burg erkannt haben", sagte Kopp in seiner Predigt.

Die Burg Wernfels sei in den vergangenen hundert Jahren zu einer Segensgeschichte geworden, die weit über Bayern hinausstrahle. Jährlich besuchen rund 10.000 Gäste die Einrichtung für Konfirmandenfreizeiten, Seminare, Schulungen und Familienurlaube.

Mit eindringlichen Worten richtete der Landesbischof einen Auftrag an den CVJM für die kommenden Jahrzehnte:

"Hört niemals auf, solche Räume zu schaffen, in denen Jugendliche erfahren: Du bist frei. Du bist geliebt. Du darfst mit Gott reden. Vertraue auf Gott!"

Diese vier Botschaften seien in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Verunsicherung wichtiger denn je.