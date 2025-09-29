Mit einem Festgottesdienst und einem großen Familienfest haben rund 1.900 Besucherinnen und Besucher das 100-jährige Jubiläum der Burg Wernfels im Besitz des CVJM Bayern gefeiert. Landesbischof Christian Kopp würdigte am Sonntag die Bedeutung der über 700 Jahre alten Burganlage am Rande des Fränkischen Seenlands als einen Ort, an dem junge Menschen existenzielle Glaubenserfahrungen machen können.
Kopp: "Du bist frei, du bist geliebt"
"Wir feiern heute gemeinsam die Klugheit von einigen Frauen und Männern des CVJM Bayern, die vor 100 Jahren das Potenzial dieser Burg erkannt haben", sagte Kopp in seiner Predigt.
Die Burg Wernfels sei in den vergangenen hundert Jahren zu einer Segensgeschichte geworden, die weit über Bayern hinausstrahle. Jährlich besuchen rund 10.000 Gäste die Einrichtung für Konfirmandenfreizeiten, Seminare, Schulungen und Familienurlaube.
Mit eindringlichen Worten richtete der Landesbischof einen Auftrag an den CVJM für die kommenden Jahrzehnte:
"Hört niemals auf, solche Räume zu schaffen, in denen Jugendliche erfahren: Du bist frei. Du bist geliebt. Du darfst mit Gott reden. Vertraue auf Gott!"
Diese vier Botschaften seien in einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Verunsicherung wichtiger denn je.
Innenminister Herrmann überreicht Jubiläumsurkunde
Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) würdigte bei der offiziellen Auftaktveranstaltung am Samstag die Bedeutung der Jugendherberge:
"Die Burg Wernfels ist ein Ort, um junge Menschen im Leben und Glauben zu begleiten. Glaube, Gemeinschaft und Geborgenheit sind hier zu Hause und wer hier einkehrt, wird dieses Erlebnis nicht vergessen."
Herrmann überreichte eine Jubiläumsurkunde der Bayerischen Staatsregierung an die Vorsitzende des CVJM Bayern, Carola Welker, und Generalsekretär Michael Götz.
Internationale Partnerschaften prägen Jubiläumswochenende
Das Jubiläumswochenende machte die internationale Vernetzung der evangelischen Jugendarbeit sichtbar. Viktoria Trofimova vom YMCA Ukraine, einer der Partnerorganisationen des CVJM Bayern, bezeichnete die Burg als "einen Ort, der Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert und Erwachsene wie Kinder lachen lässt". Die Begegnungen mit internationalen Gästen prägten das gesamte Wochenende.
Das Burggelände verwandelte sich in einen bunten Marktplatz mit über 60 Mitmach- und Erlebnisständen der CVJM-Ortsvereine aus ganz Bayern. Zu den Höhepunkten zählte ein Konzert des deutsch-amerikanischen Sängers Elijah Thomas, der christliche Popmusik mit Soul- und R&B-Elementen verbindet.
Seit 1925 im Besitz des CVJM Bayern
Die Geschichte der Burg Wernfels reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. 1925 übernahm der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Bayern die Anlage. Seitdem hat sich die Burg zu einem der wichtigsten Orte der evangelischen Jugend- und Bildungsarbeit in Bayern entwickelt. Der CVJM-Landesverband Bayern vereint über 100 Ortsvereine mit rund 12.140 Mitgliedern.
Quelle: CVJM-Landesverband Bayern e. V.