Michael Krach wird neuer Kaufmännischer Vorstand bei Diakoneo. Der 58-Jährige tritt im Februar seine Stelle als Chief Financial Officer (CFO) an. Der Aufsichtsrat von Diakoneo habe ihn in das Amt berufen, teilte das evangelische Sozialunternehmen am Mittwoch mit. "Wir sind uns sicher, dass Michael Krach mit dieser Erfahrung neue Perspektiven mit einbringen kann", sagt Mathias Hartmann, Vorstandsvorsitzender bei Diakoneo, laut Mitteilung. "Die Vielfalt und Komplexität bei Diakoneo haben mich gereizt", sagte Michael Krach.

Der in Neumarkt geborene Krach hat an der TU Darmstadt studiert und war als diplomierter Wirtschaftsingenieur am Anfang seines Berufslebens in der Industrie tätig. Bei Siemens und Infineon war er in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig, bevor er bei einem großen Automobilzulieferer als CFO für einen umfangreichen Teilbereich verantwortlich war, heißt es in der Mitteilung. In den vergangenen zehn Jahren sei Krach zunächst Group-CFO für einen Verbund privater Reha-Kliniken, danach bei einem Anbieter ambulanter Gesundheitsdienstleistungen gewesen.

Dem Diakoneo-Vorstand gehören neben dem Vorstandsvorsitzenden Hartmann noch die Vorständin Dienste für Menschen, Manuela Füller, der Vorstand Gesundheit, Michael Kilb, die Vorständin Bildung, Verena Bikas, und die Vorständin Personal und Unternehmensentwicklung, Ina Strickstrock, an. Der Posten des kaufmännischen Vorstands war seit Ende März 2023 vakant.

Mit einem Jahresumsatz von rund 800 Millionen Euro und Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg und Polen ist Diakoneo einer der größten diakonischen Träger in ganz Deutschland. Heute gehören Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen, Schulen und Kliniken zum Sozialunternehmen.