Die promovierte Theologin Julia Koll wird neue Direktorin der Evangelischen Akademie Loccum bei Nienburg. Der Personalausschuss der hannoverschen Landeskirche hat die 48-Jährige zur Nachfolgerin von Pfarrerin Verena Grüter berufen, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Die promovierte und habilitierte Theologin Grüter war im Sommer 2023 zurück in die bayerische Landeskirche gewechselt und ist seit dem 1. September Pfarrerin für die Gemeinden Sankt Michaelis und Sankt Lorenz in Hof.

Julia Koll war den Angaben zufolge bereits von 2014 bis 2019 als Studienleiterin an der Loccumer Akademie tätig. Die 1946 gegründete Akademie Loccum zwischen Weser und Steinhuder Meer gehört zu den ältesten und renommiertesten unter den 16 evangelischen Akademien in Deutschland. Sie veranstaltet jährlich etwa 80 Tagungen mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern.