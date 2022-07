Evangelische Kirchenvorstände in Bayern können bis zum 15. September vorschlagen, wer neue Bischöfin oder neuer Bischof werden soll. Am 27. März 2023 werden die 108 Mitglieder der bayerischen Landessynode wählen, wer dem derzeitigen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nachfolgt, teilte die Landeskirche am Mittwoch mit. Seine Amtszeit endet nach zwölf Jahren am 31. Oktober 2023.

Pfarrer*innen aus Landeskirche können Bischöf*in werden

Aus der ganzen Landeskirche könnten Pfarrerinnen und Pfarrer zur Wahl als Landesbischöfin oder als Landesbischof vorgeschlagen werden. Der Wahlvorbereitungsausschuss unter Leitung der Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel nimmt Vorschläge von Kirchenvorständen, Pfarrkapiteln, Dekanatsausschüssen, kirchlichen Verbänden und einzelnen Synodalen an.

Die breite Beteiligung bei der Suche nach geeigneten Bischofskandidaten sei eine große Stärke der evangelischen Kirche, sagte Preidel:

"Damit praktizieren wir etwas typisch Evangelisches: Die Kirche baut sich von unten nach oben auf."

Schon jetzt erhalte sie jeden Tag neue Vorschläge von Kirchenvorständen, die sich noch vor der Sommerpause mit der Bischofswahl beschäftigt hätten, sagte Preidel. Der endgültige Wahlvorschlag des Wahlvorbereitungsausschusses wird am 10. Februar der Öffentlichkeit präsentiert werden.