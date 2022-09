Aufsichtsrat-Sondergremium Teil des Problems?

Montag, 6. September 2022: Im Fall der Vorwürfe gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern rückt die Rolle des Aufsichtsrats immer mehr in den Vordergrund. Wie das Gremium zuletzt selbst mitteilte, stehen nun auch die Chronologie der Ereignisse und das Agieren "der Organe der Diakonie" im Zentrum der Untersuchung.

Bislang ist unklar, seit wann die Mitglieder des zwölfköpfigen Aufsichtsrats wussten, dass es eine Meldung an die Ansprechstelle "Aktiv gegen Missbrauch" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) über "verbale und körperliche Grenzüberschreitung" seitens des Vorstandssprechers gegeben hat.

Zu den Organen der Diakonie München gehören laut Vereinssatzung die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat. Anders als beispielsweise beim Dachverband der Diakonie Bayern oder bei der Stadtmission Nürnberg sieht die Münchner Satzung jedoch vor, dass der Aufsichtsrat aus seinen Reihen einen dauerhaften "Präsidialausschuss" bildet. Der besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und einem weiteren Mitglied. Der Präsidialausschuss befindet laut Satzung "insbesondere" über "Abschluss, Änderung und Beendigung" der Vorstands-Verträge und entscheidet "im Rahmen seiner Zuständigkeit (…) selbständig an Stelle des Aufsichtsrats". Eine Rücksprache mit den restlichen Mitgliedern wäre in manchen Fällen demnach nicht nötig.

Diese Struktur ist im aktuellen Fall - der die Münchner Diakonie seit einer Woche beutelt - womöglich Teil des Problems. Denn neben der eigentlichen Frage, ob und in welchem Maß es "Grenzüberschreitungen" gegeben hat, geht es längst auch darum, ob bestehende Schutzkonzepte greifen - und ob der Gremien-Apparat so hellhörig auf mögliche Übergriffigkeiten reagiert, wie es das 2020 in Kraft getretene Präventionsgesetz der bayerischen Landeskirche verlangt.

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) am vergangenen Montag berichtet hatte, hatte eine Mitarbeiterin der Diakonie ihre Vorwürfe wegen "Grenzüberschreitungen" bereits im Herbst 2021 an die Meldestellen von ELKB und Diakonie Bayern adressiert. Das ELKB-Präventionsgesetz - das auch für den Raum der Diakonie gilt - schreibt vor, dass nach einer solchen Meldung die Einrichtungsleitung vor Ort informiert werden muss. Im Münchner Fall war das wohl "der Aufsichtsrat". Ob nun aber dessen Vorsitzender, Andreas Bornmüller, das gesamte Gremium informierte oder lediglich den Präsidialausschuss, ist bislang unklar. Auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) bestritt Bornmüller zuletzt, dass "der Aufsichtsrat" im Herbst 2021 schon von den Vorwürfen gewusst habe.

Verbürgt ist, dass weitere anonyme Vorwürfe spätestens im Januar 2022 die Spitze der Landeskirche erreichten. Ein Sprecher bestätigte auf epd-Anfrage, dass Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von einem anonymen Brief bekam. Ebenfalls ist nachweisbar, dass der Aufsichtsrat Ende Juli 2022 zu einer Sondersitzung zusammentrat, anschließend die Mitarbeiter der Diakonie München mittels Rundbrief - der dem epd vorliegt - über anonyme Vorwürfe informierte, die Münchner Rechtsanwaltskanzlei Heussen mit einer Untersuchung beauftragte und den beschuldigten Vorstandssprecher für diesen Zeitraum beurlaubte.

Was zwischen Januar und Juli geschah, um die Vorwürfe aufzuklären, ist derzeit noch unklar. Der BR berichtete, dass die betroffene Mitarbeiterin "auf eigenen Wunsch" freigestellt wurde und "der Aufsichtsrat" dem Vorgehen zugestimmt hatte. Ob weitere Maßnahmen eingeleitet wurden, ist momentan noch unbekannt. Der Abschlussbericht der Kanzlei soll nach Auskunft einer Diakonie-Sprecherin Anfang Oktober vorliegen. Nach der "internen Verabschiedung" des Papiers werde man "über mögliche Entwicklungen zum Sachverhalt entsprechend informieren", heißt es in einer Stellungnahme des Aufsichtsrats, die seit Freitag auf der Internetseite der Diakonie steht.

Diakonie München: Prüfung der Vorwürfe durch Sachverständige

Freitag, 23. September 2022: Eine "neutrale, transparente und lückenlose Aufklärung" der Vorwürfe gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern hat der Aufsichtsrat des Unternehmens angekündigt. Um die "teils anonym erhobenen Beschuldigungen" zu untersuchen, habe man Anfang August "nach einem sorgfältigen Auswahlprozess" die Münchner Kanzlei Heussen beauftragt, teilte das Gremium am Freitag auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts epd mit. Die drei beteiligten Rechtsanwälte - ein Mann, zwei Frauen - seien "auf derartige Sachverhalte spezialisierte und renommierte" Experten.

Neben den Vorwürfen der Grenzüberschreitung prüfe die Kanzlei auch die Chronologie der Ereignisse und die Frage, welche Maßnahmen "die Organe der Diakonie" ergriffen hätten. Deshalb könne der Aufsichtsrat vor Abschluss der Untersuchung "keine Fragen zu diesem Komplex" beantworten, hieß es weiter.

Außerdem gehöre die Prüfung eines Renovierungsprojekts zum Auftrag der Kanzlei Heussen. Zugleich lasse der amtierende Vorstand denselben Sachverhalt durch eine externe Revision prüfen. Neben den Vorwürfen der "verbalen und körperlichen Grenzüberschreitung" durch eine frühere Mitarbeiterin der Diakonie München waren im Zuge der Berichterstattung auch anonyme Vorwürfe der Geldverschwendung gegen den Vorstandssprecher laut geworden. Diese bezogen sich nach epd-Informationen auf den Umbau der Vorstandsetage der Diakonie im benachbarten Löhe-Haus.

Zur Untersuchungsmethode der Kanzlei gehöre die Befragung "zahlreicher gegenwärtiger und ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", teilte der Aufsichtsrat mit. Um eine "objektive und von möglichen Einflussnahmen freie Untersuchung" sicherzustellen, sei der Vorstandssprecher "auf Vorschlag der Kanzlei und mit seinem Einverständnis" für den Untersuchungszeitraum freigestellt worden.

Der Abschlussbericht werde in der ersten Oktoberwoche erwartet.

Die Diakonie München war zuletzt scharf vom Landesverband Diakonie in Bayern kritisiert worden. Die im Raum stehenden Vorwürfe stünden "im diametralen Gegensatz zu den Werten, für die die Diakonie steht". Eine Verzögerung oder Verschleppung der Aufklärung oder ein Umgang, der den Verdacht der Vertuschung oder bewusster Intransparenz erwecken könne, sei aus Sicht des Diakonischen Rats "nicht akzeptabel".

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm der Diakonie München nahegelegt, die staatlichen Ermittlungsbehörden einzuschalten. Es sei grundsätzlich der beste Weg, "wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt und aufklärt", sagte er dem epd.

Nach Vorwürfen: Diakonie Bayern distanziert sich von Münchnern Donnerstag, 22. September: "Mit großer Sorge" habe der Diakonische Rat der Diakonie Bayern "den Umgang mit den Vorwürfen in der Diakonie München und Oberbayern" zur Kenntnis genommen, teilte der Dachverband für Bayern am Donnerstag mit. Am Montag waren erstmals Vorwürfe wegen "verbaler und körperlicher Grenzüberschreitung" gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München bekannt geworden. Zudem wurden anonym Vorwürfe wegen Geldverschwendung erhoben. Die im Raum stehenden Vorwürfe stünden im "diametralen Gegensatz" zu den Werten der Diakonie, hieß es in der Mitteilung. Der Diakonische Rat ist das Aufsichtsgremium der Diakonie Bayern. Der Diakonische Rat erwartet von den zuständigen Gremien der Diakonie München eine "schnelle, lückenlose und transparente Aufklärung der Vorwürfe". Dazu gehöre auch, dass über die Ergebnisse interner und externer Untersuchungen "unverzüglich und zeitnah" informiert wird: "Eine Verzögerung, Verschleppung oder ein Umgang, der den Verdacht der Vertuschung oder bewusster Intransparenz erwecken könnte, ist aus Sicht des Rates nicht akzeptabel." Man erwarte, dass "je nach Ergebnis" der Untersuchungen "umgehend personelle und strukturelle Konsequenzen gezogen werden". In der Stellungnahme ist außerdem die Rede davon, dass der Diakonische Rat erwartet, dass die Münchner Diakonie "alles dafür tut, dass kein weiterer Schaden für die Diakonie in Bayern als Ganzes sowie für die Kirche, aber auch für die Betroffenen entsteht". Durch ein Fehlverhalten Einzelner könne die Diakonie mit ihren 1.300 Trägern, mehr als 3.000 Einrichtungen und nahezu 100.000 Mitarbeitern in ganz Bayern "in Mitleidenschaft gezogen werden". Der Diakonische Rat erwarte zudem, dass die Diakonie München beim "Verdacht einer möglichen Straftat" mit den Behörden kooperiere. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm der Diakonie München nahegelegt, die staatlichen Ermittlungsbehörden einzuschalten. Es sei grundsätzlich der beste Weg, "wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt und aufklärt", sagte er dem Evangelischen Pressedienst epd. Landesbischof Bedford-Strohm für staatsanwaltschaftliche Ermittlung Mittwoch, 21. September: Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat der Diakonie München nach Bekanntwerden der Vorwürfe wegen "Grenzüberschreitung" gegen ihren Vorstandssprecher staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nahegelegt. "Grundsätzlich ist der beste Weg, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt und aufklärt", sagte Bedford-Strohm am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst epd auf Anfrage. Gerade bei den im Raum stehenden Vorwürfen sei eine "lückenlose und transparente" Aufklärung wichtig. Der Bischof erläuterte in einer Stellungnahme: "Wo tatsächlich Übergriffe stattgefunden haben, gibt es Null Toleranz." Er begrüße, dass inzwischen "eine unabhängige Kanzlei" mit der Aufklärung der Vorgänge beauftragt sei. Am vergangenen Montag waren durch einen Bericht des Bayerischen Rundfunks (BR) Vorwürfe wegen "verbaler und körperlicher Grenzüberschreitung" gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München bekannt geworden. Demnach hatte sich eine frühere Mitarbeiterin bereits im Herbst 2021 unter anderem an die Fachstelle "Aktiv gegen Missbrauch" der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) gewandt; weitere Verfasser anonymer Briefe hätten ebenfalls Vorwürfe wegen Übergriffigkeiten erhoben. Eine Sprecherin der Diakonie bestätigte dem epd, dass im Juli eine Rechtsanwaltskanzlei damit beauftragt wurde, die Vorwürfe zu untersuchen. Der Abschlussbericht wird Anfang Oktober erwartet. Der Vorstandssprecher sei bis Ende September "nicht im Dienst". Nach epd-Informationen wurde der 58-jährige Pfarrer vom Aufsichtsrat beurlaubt. Ein Sprecher der Landeskirche bestätigte dem epd, dass dem Landesbischof der Inhalt eines anonymen Briefes seit Januar 2022 bekannt war. Da die Diakonie München und Oberbayern jedoch rechtlich selbstständig und der Vorstandssprecher nach wie vor als Pfarrer bei der Kirche im Rheinland angestellt sei, habe die bayerische Landeskirche "keine Zuständigkeit und keine rechtlichen Einflussmöglichkeiten". Die Bearbeitung des Falles im Sinne des ELKB-Präventionsgesetzes "oblag der Diakonie Bayern als Landesverband", beziehungsweise deren Meldestelle, heiß es. Die Evangelische Kirche im Rheinland teilte auf epd-Anfrage mit, dass es üblich sei, Pfarrpersonen für den Dienst etwa "für die Seelsorge in der Bundeswehr, den Dienst in Auslandsgemeinden, den Dienst in diakonischen Einrichtungen oder auch in Einrichtungen anderer Kirchen" freizustellen. Diese Personen verblieben dennoch im Dienstverhältnis der Landeskirche. Außerdem bestätigte ein Sprecher, dass derzeit "Vorwürfe der Amtspflichtsverletzung gegen einen in Bayern tätigen Pfarrer unserer Kirche" geprüft würden. Die Diakonie Bayern hatte bereits am Montag auf epd-Anfrage mitgeteilt, dass jede Trägereinrichtung im Landesverband laut landeskirchlichem Präventionsgesetz eigene Schutzkonzepte entwickeln muss. Den aktuellen Fall aufzuarbeiten sei jetzt "die Hausaufgabe der Diakonie München und Oberbayern". Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, widerspräche das Verhalten des Vorstandssprechers "komplett dem Werteverständnis von Diakonie". Im Interesse aller Beteiligten müssten die Vorwürfe rückhaltlos aufgeklärt werden. "Maximale Transparenz und maximale Aufklärung durch ein umfassendes Verfahren" kündigte der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Diakonie München und Oberbayern, Andreas Bornmüller, in einem Gespräch mit dem epd an. Dass der Aufsichtsrat bereits seit Herbst 2021 von den Vorwürfen der Mitarbeiterin gewusst habe, wies Bornmüller zurück: "Das stimmt nicht." Weitere Fragen zur Chronologie des Falles werde man frühestens nach Erhalt des Abschlussberichts der beauftragten Kanzlei beantworten.

Kanzlei prüft Vorwürfe gegen Münchner Diakonie-Chef

Dienstag, 20. September: Externe Instanzen prüfen derzeit die Vorwürfe gegen den Münchner Diakonie-Chef. Der Aufsichtsrat des Wohlfahrtsverbands habe Ende Juli eine Rechtsanwaltskanzlei damit beauftragt, den Vorwurf der sexualisierten Gewalt zu untersuchen, bestätigte die Pressestelle der Diakonie München und Oberbayern am Montag auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts epd. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk (BR) über den Fall berichtet.