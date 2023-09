Was bedeutet non-binär?

Der Begriff "non-binär" oder auch "nicht-binär" dient als Oberbegriff dafür, dass sich eine Person nicht in das traditionelle, zweigeteilte Geschlechtersystem Mann oder Frau einordnen kann oder will. Die Geschlechtsidentität kann männliche, weibliche oder verschiedene Anteile haben. Sie kann aber auch irgendwo dazwischen oder außerhalb dieser Kategorien liegen.

Nicht-binäre Menschen können agender sein, was bedeutet, dass sie kein Geschlecht haben. Einige fühlen sich gleichzeitig weiblich und männlich (bigender) oder haben eine Geschlechtsidentität, die sich ständig ändert. Dies wird als genderfluid bezeichnet. Andere nicht-binäre Menschen sind genderqueer. Sie haben ein Geschlecht, das nichts mit Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun hat.

Entstehung des nicht-binären Geschlechtersystems

Am Anfang stand die Forderung nach Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es wird immer häufiger von Geschlechtergerechtigkeit gesprochen, da sich immer mehr Menschen zu Wort melden, die sich nicht als Teil des binären Geschlechtersystems fühlen.

Der Hauptkritikpunkt am binären Geschlechtersystem ist, dass das gesamte gesellschaftliche Leben auf der Annahme basiert, es gäbe nur Männer und Frauen und nichts dazwischen. Öffentliche Toiletten und Duschen sind nur ein Beispiel von vielen.

Aber sowohl auf der Ebene des biologischen Geschlechts als auch auf der Ebene des sozialen Geschlechts gibt es mehr als nur zwei Geschlechter. Viele Menschen glauben, dass die Zweigeschlechtlichkeit ein Naturgesetz sei. Ein Kritikpunkt an Menschen, die an deer Zweiteilung der Geschlechter festhalten, ist die fehlende Akzeptanz.

Wie spreche ich nicht-binäre Personen an?

Eine generelle Lösung, um alle Menschen mit einzubeziehen, ist die Verwendung des Gendersterns oder geschlechtsneutraler Begriffe wie "Teilnehmende". In der mündlichen Kommunikation wird an der Stelle des Sternchens eine kurze Pause gemacht.

Im Deutschen gibt es noch keine Pronomen für Personen außerhalb des zweigeschlechtlichen Systems. Man kann einer Person die favorisierten Pronomen nicht ansehen, daher ist es am einfachsten, sie zu fragen.

Nicht-binär in der evangelischen Kirche

Traditionell haben die protestantischen Kirchen die binären Geschlechterrollen betont. Dies beinhaltete die Vorstellung, dass Männer und Frauen unterschiedliche Rollen in der Familie und in der Kirche haben sollten. In der Regel bedeutete dies, dass Männer eine führende Rolle als Prediger oder Älteste in der Kirche einnahmen, während Frauen andere, eher dienende Positionen innehatten.

Seit einiger Zeit gibt es jedoch protestantische Gemeinschaften und theologische Strömungen, die sich dafür einsetzen, die binäre Geschlechterordnung in der Kirche infrage zu stellen. In den letzten Jahren hat in vielen protestantischen Kirchen eine verstärkte Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit und eine Neubewertung traditioneller Geschlechterrollen stattgefunden.