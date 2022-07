Vom 31. August bis 8. September 2022 schauen die christlichen Kirchen aus aller Welt nach Karlsruhe: Dort findet die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirche (ÖRK) statt. Die internationale Tagung gibt es nur alle acht Jahre. In diesem Jahr gastiert sie zum ersten Mal in ihrer über 70-jährigen Geschichte in Karlsruhe.

Veranstalter sind die Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelischen Landeskirche in Baden, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), die Union der Protestantischen Kirchen von Elsass und Lothringen (UEPAL) und die Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz.

Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)

Zum kirchlichen Großereignis werden über 5.000 Gäste aus aller Welt erwartet. Bei der Vollversammlung des Rates sollen aktuelle Probleme diskutiert werden, darunter die Covid-Pandemie, die Klimaveränderungen und die Verschärfung von Rassismus. Weitere Themen sind die globale strukturelle wirtschaftliche Ungleichheit, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und andere Formen von Ungerechtigkeit in der Welt.

Die Tagung verstehen die christlichen Kirchen auch als "gemeinsames Zeugnis des christlichen Glaubens", erklärten die Veranstalter im Vorfeld. Die Liebe des barmherzigen, gekreuzigten und auferstandenen Christus stehe "im Herzen und Zentrum dieser Welt" und verstehe sich als Aufruf, mit Menschen anderen Glaubens unermüdlich für gerechten Frieden und Versöhnung zu kämpfen.

Vollversammlung bietet Programm für das breite Publikum

Das öffentliche Programm will vor allem die Begegnung der Menschen fördern. In der Innenstadt von Karlsruhe werden an verschiedenen Orten frei zugängliche Veranstaltungen angeboten, darunter Tanz, Musik oder Gottesdienste. Die Menschen aus der Region sind auch eingeladen, an einem Fahrradpilgerweg teilzunehmen.

Im Kongresszentrum finden die Geschäftssitzungen der Delegierten der Mitgliedskirchen statt. Geleitet werden sie unter anderem vom neuen Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Pastor Jerry Pillay. Er ist Mitglied der Presbyterianischen Unionskirche im südlichen Afrika und stammt auch aus Südafrika. Bei den Plenarsitzungen werden aktuelle Themen diskutiert. Auch hier spielt das spirituelle Leben eine wichtige Rolle: So beginnen die Teilnehmenden morgens mit einer konfessionsübergreifenden Andacht, auch sind tägliche Bibelarbeiten geplant.

Exkursionsprogramm, Workshops, Gottesdienste

Zum Programm der Vollversammlung gehört auch ein Exkursionsprogramm zu kirchlichen Projekte in der Schweiz, in Frankreich und entlang des Rheins sowie ein Brunnen-Programm. Dieses umfasst Workshops, Ausstellungen, Bereiche für Netzwerkarbeit sowie Nebenveranstaltungen. Musikalisch sind Mittagskonzerte in der "Kleinen Kirche" geplant, und der "Assembly Choir" gestaltet alle Gottesdienste vor Ort.