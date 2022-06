Die HandyAktion Bayern will den evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mit kaputten oder ungenutzten Handys aufwiegen. Dazu brauchen wir die tatkräftige Unterstützung aller Sammelstellen und aller, die es werden wollen. Unser Ziel ist es über 1.000 kaputte oder ungenutzte Handys zu sammeln, damit wir das Körpergewicht des Landesbischofs deutlich überbieten können.

Hast du eine Sammelstelle oder möchtest dich aktiv an der Handysammel-Challenge beteiligen? Dann schick deine Sammelbox nicht zurück ans Handysammelcenter, sondern bringe sie zum Kirchentag am Hesselberg mit. Bereite wie gewohnt deine Sammelbox(-en) zum Zurücksenden vor und gebe sie vor Ort am Stand von Mission EineWelt bis 11.30 Uhr ab. Teile uns bitte bis

31. Mai 2022 Anzahl und Gewicht deiner Box(-en) mit.

Du kannst am Kirchentag nicht dabei sein, willst aber trotzdem an der Sammel-Challenge teilnehmen? Dann sende uns deine bereits retournierte Sammelbox bis spätestens 31. Mai 2022 zu. Wir übernehmen die Portokosten für die Lieferung zur HandyAktion Bayern ab dem Mindestgewicht von 2,5 kg. Sende uns eine Mail an: info@handyaktion-bayern.de, um einen Paketschein zu erhalten. Sende deine extra verpackte und für das Handysammelcenter retournierte Sammelbox bitte an: Wenn du persönlich einzelne kaputte oder ungenutzte Handys abgeben willst, dann sende deine Handys direkt an (Adresse s. o.). Oder du wirfst deine Handys am Kirchentag in die bereitstehende Sammelbox am Stand von Mission EineWelt.

Was habt ihr als Sammelstellen davon? Abgesehen davon, dass ihr euch für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einsetzt, nehmt ihr an unserer Verlosung teil. Jede abgegebene Sammelbox erhält ein Los. Ihr habt die Möglichkeit auf tolle Preise z. B. ein SHIFTPHONE.

Was passiert mit den gesammelten Handys? Die Handys werden in Kooperation mit der Telekom fachgerecht recycelt oder dem 2nd-hand-Markt zugeführt. Ziel der HandyAktion Bayern ist es, für einen nachhaltigeren und bewussteren Umgang zu sensibilisieren, denn jedes Handy ist eine kleine Schatzkiste mit wertvollen Metallen, die häufig im Globalen Süden unter ausbeuterischen und umweltzerstörenden Bedingungen abgebaut und produziert werden. In die Sammelboxen können ausschließlich Handys und Smartphones ohne Akku eingeworfen werden