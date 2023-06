Gehen wir noch einmal auf die Ebene der EKD zurück. Welche Impulse nehmen Sie denn von der Vollversammlung für die Arbeit in der Synode mit?

Wie wichtig es ist, auch über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und den Austausch zu leben. Dieses Miteinander ermöglicht uns, gemeinsam mit einer lauten Stimme zu sprechen, unsere Kräfte zu bündeln und gegenseitig voneinander zu lernen. Es ist gut, dass wir als bayerische Landeskirche und auch als EKD mit anderen Teilen Europas in Kontakt sind, da wir oftmals vor den gleichen Herausforderungen stehen. In meinem eigenen Synodenausschuss – Ökumene, Mission, Dialog – begegnet uns das immer wieder.

Sie bringen ja als junge Synodale stärker die Perspektive der jungen Generation mit in die Konferenz.

Das Thema Jugendbeteiligung wurde bei der Vollversammlung durch die jüngeren Delegierten stark gemacht und da kam uns viel Wertschätzung entgegen. Die KEK soll stärker auch eine Plattform für junge Menschen werden und dabei geht es, wie Sie richtig sagen, um die Perspektive der jungen Generation, um das, was wir inhaltlich zu sagen haben. Deutschland ist hier mit einem guten Beispiel vorangegangen, denn das Thema Jugendbeteiligung ist in der EKD schon sehr weit ausgebaut.

Was kann denn die KEK noch alles leisten? Dass sich so viele Kirchen aus den unterschiedlichsten europäischen Ländern treffen, kommt ja nicht alle Tage vor.

In meiner Wahrnehmung ist es gegenwärtig insbesondere der Beitrag zu Versöhnung und Verständigung, wie er auch im Mittelpunkt der Konferenz stand. Einen Raum für Dialog zu schaffen, auch für diejenigen, die vielleicht aus politischen Gründen sonst nicht miteinander sprechen würden. Und es ist aktuell sehr wichtig, dass die Kirchen als Plattform für den Dialog dienen. Das wird uns durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Rolle der orthodoxen Kirche immer wieder vor Augen geführt. Brückenbauen ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Darum geht es der KEK. Und letztendlich sind wir mit dieser Vollversammlung zu ihrem Ursprung zurückgekehrt, denn die KEK wurde 1959 gegründet, unter anderem um sich für Heilung und Frieden einzusetzen.

Wie wird denn die KEK auf Landesebene wahrgenommen? Das ganze scheint erstmal weit weg zu sein von den einzelnen Gemeinden?

Ich habe tatsächlich gemerkt, dass die KEK an sich nicht so wirklich greifbar ist. Sowieso nicht auf der Ebene der einzelnen Kirchenmitglieder, aber auch weniger als andere Zusammenschlüsse auf Ebene der Landeskirchen und vielleicht sogar der EKD. Das liegt wohl daran, dass die KEK ihren Sitz in Brüssel hat und eher im europäischen politischen Kontext tätig ist. Auch wenn die KEK vielleicht nicht direkt wahrgenommen wird, ist ihre Arbeit umso wichtiger, denn es ist essenziell für die Zukunft der Kirchen, mit der Politik gut im Gespräch zu sein und dort die kirchlichen Interessen zu vertreten. Gerade die theologische und christliche Perspektive, und damit verbunden wichtige Grundwerte, kann die Konferenz Europäischer Kirchen in die Politik einbringen.