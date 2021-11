Kirchentags-Präsident Thomas de Maizière: "Hoffe, dass viele die Welt mit anderen Augen sehen, wenn sie wieder wegfahren"

Seit Mitte Oktober steht fest: Der ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) wird neuer Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Damit wird de Maizière das Gesicht des Kirchentags 2023 in Nürnberg. Im Gespräch mit dem Sonntagsblatt redet er über seine eigenen Erfahrungen mit der Kirche, seine Wünsche und Pläne für den Kirchentag und die Kritik an seiner Wahl.

Wie viele Kirchentage haben Sie schon besucht?

Thomas de Maizière: Das habe ich ehrlich gesagt nicht gezählt, aber seit Mitte der 90er Jahre fast alle.

Ist Ihnen einer davon besonders in Erinnerung geblieben?

De Maizière: Köln 2007 hatte ein wunderbares Motto: "Lebendig, kräftig, schärfer". 2013 habe ich in Erinnerung, weil ich in Hamburg als Verteidigungsminister auf dem Kirchentag die Nachricht bekam, dass ein Soldat gefallen ist und meinen Aufenthalt dort dann abgebrochen habe. Und Dresden. Nicht nur, weil es meine Heimatstadt ist, sondern weil es ein zwar viel zu heißer, aber wunderbarer Kirchentag war.

Der kommende Kirchentag ist in Nürnberg. Welchen Einfluss hat der Kirchentag auf die jeweilige Stadt?

De Maizière: Je geschlossener eine Stadt und ein Stadtbild ist, umso eher prägt sie der Kirchentag mit den vielen Schals und den Menschen. Nürnberg hat die perfekte Größe und da werden wir das wunderbar erleben können.

Jetzt sind Sie selbst Kirchentagspräsident. Welche Eigenschaften sind nötig für dieses Amt?

De Maizière: Das ist ein Amt, was dem Titel nach auf Bedeutung und Macht hinweist: Präsident. Faktisch ist es aber nicht so. Der Kirchentag wird geprägt von tausenden von Ehrenamtlichen, von Projektgruppen. Er wird geprägt vom Präsidium, das sehr heterogen zusammengesetzt ist. Er wird geprägt vom Hauptamt und dem Generalsekretär oder der Generalsekretärin, die nach außen auftreten. Das ist das Wunderbare: Viele, viele Menschen wirken im Vorfeld darauf hin. Und trotzdem entsteht dann ein gemeinsames Ganzes. Der Präsident muss das irgendwie zusammenhalten. Aber er bestimmt nicht, wo es langgeht.

Welche Erinnerung verbinden Sie mit Kirche?

De Maizière: Den Konfirmations-Unterricht. Danach bricht ja oft der Kontakt zum Gemeindeleben ab. Aber unser Pfarrer hat zu uns damals gesagt: Beim nächsten Gottesdienst teilt ihr das Abendmahl aus. Wir waren gerade eben konfirmiert, hatten gerade das Recht, zum allerersten Mal Abendmahl zu empfangen – und haben es gleich weitergegeben. Und das fand ich eine großartige Geste uns 14-, 15-Jährigen gegenüber. Das hat mich schon beeindruckt.

Und dann war ich Pfadfinder in der Christlichen Pfadfinderschaft. Da waren die ersten Ausflüge: weg von zu Hause, ein Wochenende lang nicht die Zähne zu putzen. Die ersten Zigaretten zu probieren, nachts möglichst nicht ins Bett zu gehen, von älteren Jugendlichen zu lernen, das war alles großartig. Eine gewisse Selbstständigkeit – das habe ich mit den Pfadfindern erlebt.

Und wie erleben Sie Kirche heute?

De Maizière: Ich gehe meistens in der Frauenkirche in Dresden in den Gottesdienst. Das ist keine typische Kirche. Es ist eine Großstadtkirche, keine eigenständige Gemeinde, hoher Touristen-Anteil, dafür ganz wenig Kinder. Da sind überproportional viele Menschen in der, wie man so schön sagt, Rushhour des Lebens, also voll erwerbstätig. Aber die Touristen kommen eben meistens ohne Kinder – oder mit erwachsenen Kindern.

In meiner örtlichen Heimatgemeinde sieht es anders aus, da wird viel ausprobiert und es gibt viele fantastische Angebote für Familien. Und in meinem jetzt ehemaligen Wahlkreis erlebe ich Kirche wieder anders. Da sind es dann im Gottesdienst eben nur zehn oder zwanzig Menschen und davon vielleicht einer unter 60 oder 50. Und der Pfarrer bedient vier bis fünf Kirchen mit zwei oder drei Predigten an einem Sonntag. Das ist natürlich ganz etwas anderes. Ich erlebe also die ganze Vielfalt: Eine Großstadt-Kirche modernen Formen missionarischen Handelns, eine Familienkirche und eine ländliche Kirche, die schrumpft.

Sie haben kürzlich gesagt, die Kirche sollte zu Themen wie Sterbehilfe oder der Corona-Pandemie lautere Statements abgeben. Wünschen Sie sich denn, dass die Kirche öfter und klarer Stellung zu solchen Themen bezieht?

De Maizière: Mit lauter meine ich vernehmlicher. Also nicht im Sinne von Fortissimo, sondern im Sinne von Intensität. Und das ist ein altes Thema: In der Landessynode in Sachsen haben wir Anfang der 2000er eine neue Kirchenverfassung erarbeitet und ich war Mitglied im Verfassungsausschuss. In der sächsischen Verfassung steht: Die Kirche äußert sich durch 'Kundgebungen'. Wir haben in der Synode darüber diskutiert: Ist das nicht ein altmodischer Begriff? Wir haben aber mit großer Mehrheit beschlossen, dass es bei diesem Wort 'Kundgebung' bleiben soll.

Vor welchem Hintergrund?

De Maizière: Wenn die Kirche eine Stellungnahme macht, die in der Sprache des ADAC, des Deutschen Olympischen Sportbundes, der Gewerkschaften oder der Arbeitgeberverbände verfasst ist, dann wird sie auch so behandelt. Das ist nicht abwertend gemeint, das sind wichtige und große Einrichtungen. Aber mit laut und vernehmlich meine ich, dass sich Stellungnahmen der Kirche durch eine bestimmte Qualität der Sprache, durch Intensität deutlich unterscheiden sollten von anderen.

Die Kirche muss nicht bei jedem Gesetzgebungs-Vorgang so sprechen. Aber zu Corona, zum Anfang und Ende des Lebens, zu Krieg und Frieden, zu Grundfragen der Gerechtigkeit, zur Schöpfung und Klima – da würde ich mir eine Sprache und eine Qualität der Aussage wünschen, die sich unterscheidet von den vielen anderen, die sich auch äußern.

Der scheidende Ratsvorsitzende Bedford-Strohm hat sich viel und oft geäußert. Meinen Sie das? Oder sagen Sie, es sollten doch mehr die grundsätzlichen Fragen und weniger tagesaktuelle Themen eine Rolle spielen?

De Maizière: Ich finde in der Tat, ein politisches Mandat sollte die Kirche nicht zu alltäglich vertreten. Das schleift sich ab. Und ich meine auch nicht einfache Erklärungen oder mal eine polemische Predigt oder den Bericht einer Synode, eines Bischofs oder eines Präsidenten, sondern ich meine Äußerungen der Kirche als Institution, gerne auch ökumenisch. Das sollte selten sein, und gut, und deswegen stark.