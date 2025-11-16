Weihnachtsfilme sind bekanntlich voll von Kitsch, Klischees und unrealistischen Liebesgeschichten. Doch während manche behaupten, LGBTQ-Themen würden einem heutzutage überall aufgedrängt, zeigt ein genauerer Blick das Gegenteil: In Film und Fernsehen gibt es nach wie vor nur sehr wenige nennenswerte queere Paare – ganz gleich, um welches Genre es sich handelt. Dabei würden sich auch homosexuelle Menschen sicher darüber freuen, romantische Komödien sehen zu können, in denen sie sich mit den Figuren identifizieren können.

Obwohl der Weihnachtsfilm-Markt längst überfüllt scheint, erscheinen jedes Jahr zur Adventszeit neue RomComs, die regelmäßig große Erfolge feiern. Und einige wenige davon bringen erfreulicherweise auch eine Portion LGBTQIA+-Repräsentation mit – mal besser, mal weniger gelungen.

Gerade an Weihnachten kann die Zeit für queere Menschen herausfordernd sein: Viele kämpfen mit Ablehnung in der Familie oder haben den Kontakt zu Verwandten aufgrund fehlender Akzeptanz ganz verloren. Andere sind vielleicht noch nicht geoutet und geraten an Heiligabend immer wieder in unangenehme Situationen, wenn nach dem "Beziehungsstatus" gefragt wird. Weihnachten gilt nach wie vor oft als das Fest der heilen, frommen und selbstverständlich "normalen" Familie – ein Bild, in dem sich queere Menschen häufig ausgeschlossen fühlen.

Umso wichtiger sind Filme, die andere Familien- und Beziehungskonstruktionen zeigen. Selbst oberflächliche, kitschige RomComs auf Netflix und Co. können helfen, queere Liebe zu normalisieren, ein wenig Ablenkung zu bieten oder einfach gute Laune zu verbreiten.

Für viele Zuschauer*innen geht es dabei auch gar nicht um solch eine Tiefgründigkeit – sie genießen einfach romantische Weihnachtsfilme und freuen sich, wenn alle Teile der Gesellschaft darin sichtbar werden.

Hier sind sieben Empfehlungen für Filme mit weihnachtlichen, queeren Liebesgeschichten:

1. Single all the Way (Netflix)

Peter überredet seinen besten Freund, über Weihnachten bei seiner Familie als sein Freund aufzutreten – doch dann beginnen echte Gefühle aufzutauchen und das Familien-Matchmaking bringt einiges durcheinander.

2. Verliebt unterm Weihnachtsbaum (Under the Christmas Tree) (RTL +, Amazon Prime)

Abby will ihrer Freundin Harper bei der Familienfeier einen Antrag machen – doch dabei merkt sie: Harpers Familie weiß nicht, dass sie lesbisch sind. Zwischen Liebe, Geheimnissen und Klassentreffen-Weihnachten.

3. Happiest Season (Netflix)

Zwei Frauen – eine ist Spezialistin für Weihnachtsbäume, die andere eine Eventmanagerin – treffen sich kurz vor dem Fest, geraten aneinander und entdecken dabei mehr als nur den richtigen Tannenbaum.

4. EXmas (Amazon Prime)

Eigentlich geht es hier um ein getrenntes Hetero-Paar: Graham stellt fest, dass seine Familie zu Weihnachten auch seine Ex-Verlobte Ali eingeladen hat. Es geht aber auch um seine lesbische Schwerster Mindy.

5. Eine schöne Bescherung (2015 – leihbar auf Amazon prime, Sky, AppleTV)

Ein schwules Paar gründet eine Familie mit ihrer schwangeren besten Freundin. Dazu kommt eine intolerante Familie und viel Weihnachtschaos.

6. Christmas Babysitter – Dad auf Probe (RTL+)

Sam muss für seine Schwester spontan auf seinen Neffen und seine Nichte aufpassen. Er bittet ihren Nachbarn Jason um Hilfe und zwischen den beiden funkt es schnell.

7. Der Festclub (leihbar auf Amazon Prime)

Bailey liebt Feiertage, Sam hasst sie. Die beiden Frauen kommen sich also über eine Reihe von Festtagen bis hin zu den weihnachtlichen immer näher.

Extra-Tipp: A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (Netflix)

Ein vor Ironie triefendes Weihnachtsspecial mit Popstar Sabrina Carpenter, das viele queere Momente und kleine, queere Easter-Eggs enthält.

Viele der Filme sind leider recht dürftig bewertet. Man stellt immer wieder fest, dass es bisher keine ernsthaften, sexismus- und klischeefreien Weihnachtsfilme mit LGBTQIA+-Themen gibt. Oft nehmen diese Themen auch nur eine kleine Rolle ein und zeigen nur witzige und beschönigte Seiten des queeren Datings auf. Das haben RomComs aber wohl allgemein so an sich. Liebe Filmemacher, wir würden gewiss auch gerne einen schönen, ehrlichen Weihnachts-Liebesfilm mit homosexuellen Paaren anschauen! Bis dahin begnügen wir uns mit dem was wir bekommen..

Übrigens haben wir auf Instagram schon einige Ankündigungen für queere Liebesgeschichten zu Weihnachten entdeckt z.B. "The Firefighter’s Christmas Wish” und "The Christmas Baby” mit jeweils zwei Frauen als Protagonistinnen. Wann und wo diese Filme erscheinen und ob auch mit deutscher Synchronisation ist bisher aber leider unklar.