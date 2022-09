DER SCHRIFTSTELLER Erich Maria Remarque (1898-1970) bündelt in seinem Erfolgsroman "Im Westen nichts Neues" die Kriegserfahrungen einer ganzen Generation. Mit seinem noch minderjährigen Protagonisten Paul Bäumer beschreibt er, was in den Schützengräben der Westfront passiert, und schildert die Schrecken eines industriellen Kriegs, der mit dem Einsatz von Maschinengewehren, Panzern, Flammenwerfern und Gas die bis dahin gekannten Kriege in ihrer Brutalität überbot. Geboren wurde der Autor von "Im Westen nicht Neues" als Erich Paul Remark in Osnabrück. Seinen Nachnamen änderte er Anfang der 1920er-Jahre in Remarque, um die französischen Wurzeln seiner Familie zu betonen.

REMARQUE KÄMPFTE 1917 selbst im Ersten Weltkrieg. Nach vier Wochen endete sein Einsatz: Granatsplitter und ein Halsschuss sorgten für das Ende seines Soldatendaseins – und sein Überleben. In "Im Westen nichts Neues" verarbeitete er seine und die Erlebnisse anderer Kriegsteilnehmer. Remarques Roman erschien Ende Januar 1929. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Buch zum großen Erfolg; noch im selben Jahr wurde es in 26 Sprachen übersetzt. 1930 verfilmte US-Regisseur Lewis Milestone die Romanvorlage. Der Film erhielt zwei Oscars.

IN DEUTSCHLAND ALLERDINGS war "Im Westen nichts Neues" vielen ein Dorn im Auge. Nationalsozialistische Schlägertrupps sabotierten 1930 auf Geheiß Joseph Goebbels’ die deutsche Aufführung des US-Films am Berliner Nollendorfplatz. Sie warfen Stinkbomben und setzten weiße Mäuse aus. Der Film wurde abgesetzt und dann in einer gekürzten Fassung gezeigt. Nach der Machtübernahme der Nazis wurde er schließlich ganz verboten. Bei den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten landete 1933 auch Remarques Roman in den Flammen. 1979 wurde das Buch zum zweiten Mal von einem amerikanischen Regisseur (Delbert Mann) verfilmt – diesmal in Farbe.

DIE NATIONALSOZIALISTEN setzten, um den pazifistischen Erfolgsautor zu diskreditieren, ein Gerücht zu seinem Namen in die Welt, das sich bis heute hartnäckig hält: Remark sei Jude, behaupteten sie, und heiße in Wahrheit "Kramer" – also Remark rückwärts buchstabiert (was nicht stimmt).

1933 EMIGRIERTE Erich Maria Remarque in die Schweiz. Dort starb er am 25. September 1970 in Locarno.