"Lieder am See" mit Uriah Heep, Sweet, Nazareth, Jethro Tull, Wolfgang Ambros und Beth Hart

Die elfte Ausgabe von "Lieder am See" wurde tags darauf dann wieder zum Stelldichein der Classic-Rock-Fans und –bands. Wie schon am Freitag war die Atmosphäre am Brombachsee beim vom Nürnberger Concertbüro Franken organisiertem Festival tiefenentspannt, was sicherlich auch am hohen Altersdurchschnitt der Besucherinnen und Besucher lag, die sich nicht so leicht mehr aus der Ruhe bringen lassen wollen.

Nachdem "The Sweet" noch im Stau steckten, gingen "Nazareth" als erstes auf die Bühne. Die schottische Hardrockband hat mit Bassist Pete Agnew noch wenigstens ein Gründungsmitglied in ihren Reihen, das 1968 den Aufschlag zu einer Weltkarriere machte. Die großen Hits wie "This flight tonight" oder "Dream on" wurden abgefeiert – wohl auch, weil mit Sänger Carl Sentance seit 2015 ein junger Frontmann am Mikro steht, der das Timbre von Originalsänger Dan McCafferty (in diesem Jahr verstorben) drauf hat. Als "Sweet" dann endlich ihren Hitreigen mit Glamrock-Klassikern wie "Ballroom Blitz" zündeten, war es ebenfalls der noch recht neue Sänger Paul Manzi, der für Esprit sorgte.

Dass Wolfgang Ambros schon lange auf eine Gehhilfe und einen Stuhl beim Singen angewiesen ist, wissen die Fans schon lange. Dass der Austropop-Erfinder, der sich in seinem bewegten Leben wahrlich nichts schenkte, immer noch auf die Bühne geht, grenzt da schon an ein Wunder. Aber wen kümmerts – Ambros erfreute mit seinem unverwüstlichen Wiener Dialekt und den Klassikern von "Schifoan" bis "Zwickts mi" die Fans.

Für die gab es dann kein Halten mehr, als Ian Anderson mit seinen "Jethro Tull" die Bühne erklomm und bewies, dass die Querflöte ein Rockinstrument ist. Stimmlich ist der Mann schon lange zwar keine Wucht mehr, dafür aber am Instrument immer noch ein Meister. Zwischen "Bouree" oder "Nothing is easy" mischte die Band immer wieder aktuelle Songs und bewies, dass sie noch lange nicht nur von der Reserve lebt. Das gilt ebenso für Uriah Heep, die immer noch neue Alben vorlegen und darauf eingängige Hardrock-Hymnen mit technischer Finesse versammeln.

Wer ist Beth Hart? Diese Frage stellten sich viele der Gäste um die 70, derer es viele bei "Lieder am See" gab und die von der amerikanischen Blues-Röhre noch nichts gehört hatten. Spätestens als die 51-Jährige dann aber auf die Bühne kam und mit ihrer furiosen Band pure Energie verströmte, waren aber auch die letzten Skeptiker versöhnt.

Im nächsten Jahr findet "Lieder am See" am 27. Juli statt – bereits am 26. Juli treten dann die Deutschrocker SDP auf.