Es ist ein kleines Büchlein, aber eines mit Geschichte. "Deine Sterne leuchten über mir. Gebete für helle und dunkle Tage" heißt der neue Band von Eckhard Herrmann. Entstanden ist er aus der Wiederbegegnung mit früheren Gebetstexten, die der Autor bereits in zwei Büchern herausgegeben hatte. Beide sind längst vergriffen, doch die Nachfrage blieb: Etliche Texte wurden immer wieder zitiert, kopiert, weitergereicht. Nun hat Herrmann die früheren Gebete zusammengefasst und um neue ergänzt.

Eckhard Herrmann ist evangelischer Pfarrer und lebt in Regensburg. Bekannt wurde er einem breiteren Publikum durch seine Rundfunkandachten und Fernsehgottesdienste. Man merkt den Texten an, dass er gelernt hat, Dinge mit einfachen, prägnanten Worten zu formulieren. Seine Sprache ist lebensnah, die Themen stammen aus seelsorgerlicher Erfahrung. Manchmal sind die Gebete nachdenklich, manchmal tastend, immer aber schimmert das Vertrauen auf die Gegenwart Gottes hindurch.

Nahbare und anschlussfähige Gebete

Herrmann spielt in seinen Texten mit dem Alltag, er orientiert sich an der Lebenswirklichkeit "ganz normaler" Menschen. Genau das macht die Gebete so nahbar und anschlussfähig. Gott ist in ihnen ein direktes Gegenüber; oft sind die Gebete als Zwiegespräch formuliert, als leise Ansprache, als ehrliche Frage. Nichts wirkt künstlich erhöht oder fromm verbrämt.

Sehr schön ist die Gliederung des kleinen Buches: Die Gebete sind verschiedenen Zeiten und Situationen sowie Themen zugeordnet: Morgen- und Abendgebete finden sich ebenso wie Texte zu Dankbarkeit, Vertrauen oder den Sorgen des Alltags. Auch dem Alter widmet Herrmann eine ganze Reihe von Gebeten. Als besonderes Schmankerl werden immer wieder Liedtexte aus dem evangelischen Gesangbuch oder aus anderen Quellen eingefügt – vertraute Zeilen, die das Gelesene vertiefen.

Dass Zweifel zum Glauben gehören, verschweigt dieses Buch nicht. Im Gebet „Glauben wie ein Kind“ erinnert sich der Autor daran, wie einfach es in den Tagen der Kindheit war, mit unverstelltem Blick an Gott zu glauben. Daraus wächst die Bitte, diesen Zugang neu zu entdecken. Zweifel wird nicht weggebetet, sondern ernst genommen.

So sind es Gebete, die viele berühren können – solche, die dankbar machen, leiten und begleiten. Ein hilfreiches Büchlein für den Nachttisch oder als Geschenk - mit Lesestoff für helle Tage ebenso wie für die dunklen.