Breite Palette an Kunstwerken

Braun verweist auf die Bergpredigt, in der Jesus genau das tue - beispielsweise zur Feindesliebe, aber auch zur Nächstenliebe ruft und die Menschen ermutigt, nicht zu verharren. Simone Schimpf freut sich, auf einer Ebene des Museums in Installation, Malerei, Bildhauerei oder audio-visueller Gestaltung eine ganz breite Palette der Kunst vorzustellen, und das auch noch mit Werken, die eigens für die Schau entstanden sind.

"Wir zeigen, was in der modernen Kunst des Jahres 2023 gerade in sämtlichen Sparten möglich ist", so die Kunsthistorikerin.

Mittendrin in der Ausstellungshalle ein bequemes, schwarzes Sitzmöbel, das die Umrisse des Klarissenplatzes vor dem Museum nachzeichnet. Wer sich auf der von der Nürnbergerin Angelika Huber geschaffenen Sitzgelegenheit niederlässt, hinterlässt auf dem thermoaktiven Polyurethan-Leder Spuren, die bald wieder verschwinden. Reflexionsmomente, die in Kunst festgehalten wurden.

Von Flucht, Gewalt und Verlust

Während der Ausstellungsdauer im Wachsen befindet sich Sebastian Jungs "Katastrophenzimmer". In der Mitte eine Skulptur des Künstlers als Selbstbildnis, drumherum Bilder von Fluchtsituationen, Gewalt, Klimaereignissen, Ständer mit Kabelsalat oder Müll, von dem man sich nicht trennen will. Ein Chaos, das sich im Kopf des in Leipzig lebenden Künstlers abspielt und stetig erweitert wird. Wie auf einem Berg, auf dessen Gipfel man den Moment der Klarheit erlebt, fühlt es sich an, wenn man die Aluminium-Leiter erklimmt, die Manuela Hartel (München) an ihre audio-visuelle Rauminstallation "God orchestrated Happening" gestellt hat. Bedrohlich wirken dagegen die Ölfässer von Florian Tuercke (Nürnberg), aus denen Walgesänge schallen.

Es sind vorwiegend düstere Augenblicke, die von den zwölf Beteiligten künstlerisch umgesetzt wurden. Oft geht es um Natur und Verlust, um Angst und Gewalt. Für Helmut Braun auch ein Zeichen, dass gerade kreative Menschen die Gegenwart als bedrohlich und dystopisch erleben. In allem schwinge aber trotzdem die Hoffnung mit.