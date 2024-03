Die Tradition der Osterbrunnen

Der Osterbrunnen in Kleingesee ist eine Hommage an seinen Ursprung, auch wenn sich die Tradition inzwischen in anderen Teilen Süddeutschlands verbreitet hat. "Wir sind hier in einem hoch gelegenen Gebiet mit Kalkuntergrund. Dort hält sich kein Wasser, auch das Regenwasser versickert im Gestein", erzählt Kreisheimatpflegerin Annette Schäfer. Vor mehr als 100 Jahren habe man das Wasser in der Fränkischen Schweiz daher oft mühsam in die Orte tragen oder es in Hülen - künstlich angelegten Teichen - auffangen müssen.

"Der Dank für die Versorgung mit Wasser und das Erwachen der Natur im Frühling kommt in den Osterbrunnen zum Ausdruck."

Diese wurden als Lebensspender mit Girlanden aus frischem Grün geschmückt.

Seitdem habe sich dieser Brauch verselbständigt. "Wir nennen das in der Volkskunde Brauch ohne Glaube", erklärt Schäfer. "Inzwischen gibt es auch an Orten Osterbrunnen, wo es nie Probleme mit der Wasserversorgung gab, weil die Menschen sie einfach schön finden."

Auch die Eier gehörten ursprünglich nicht zur Dekoration dazu. Sie hätten erst in der Nachkriegszeit Eingang in die Tradition gefunden, wohl auch, um mehr Touristen anzulocken. "Wasser, Grün, Eier und Ostern gehen natürlich sehr gut zusammen." Eine echte Glaubensfrage sei die Entscheidung für künstliche oder echte Eier.

Bieberbach: Eier kommen aus dem Ort

In Bieberbach steht das gar nicht zur Debatte: "Das Wichtigste am Brunnen ist natürlich das Ei und die Eier kommen aus dem Ort", erzählt Barbara Pickelmann, die die Arbeiten koordiniert. Rund 1.000 Eier werden für den Osterbrunnen jedes Jahr erneuert - weil sie kaputtgegangen sind oder es eine neue Gestaltungsidee gibt. Rund 25 Leute sind jedes Jahr schon im Winter damit beschäftigt, Eier auszublasen, zu reinigen und zu bemalen.

"Die Eier werden erst grundiert, dann mit Details bemalt und dann mit Klarlack versiegelt, um sie bruchsicherer und widerstandsfähiger gegen die Witterung zu machen."

Wenn Ostern näher rückt, steuern die Dorfbewohner Grün aus ihren Gärten bei, das zu Girlanden an Eisengerüste gebunden wird, um die Eier dort zu befestigen. Zwei Schlepper helfen dabei, die Gerüste aus Lagerorten zum Brunnen zu transportieren und die große kronenförmige Konstruktion in der Mitte aufzusetzen. Himmelblaue, rote, gelbe und zartrosa Eier werden nach Farben gruppiert um den Brunnen angeordnet. Sind die Tage dauernden Arbeiten fertiggestellt, kann in die gesäuberte Hüle, die das Zentrum des Osterbrunnens bildet, wieder Wasser eingelassen werden.

Gestalten der Brunnen fördert Gemeinschaft

"Es ist ganz charakteristisch, dass sich um das Gestalten des Osterbrunnens die Dorfgemeinschaft kümmert", weiß Annette Schäfer. Oft gebe es einen Verein, manchmal komme das Engagement auch aus dem kirchlichen Umfeld. Eine Anbindung an die Kirche müsse aber nicht vorhanden sein. "Für uns ist das Geselligkeit", sagt Diana Eckert aus Kleingesee.

"Wir treffen uns nach den Wintermonaten zum Planen, wir essen, wir reden, wir trinken - schnäpseln natürlich auch ein bisschen - und tauschen uns aus."

Durch die gute Anbindung an das Dorfleben und die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gibt es im Ort kaum Nachwuchssorgen, viele junge Leute packen mit an.

In den meisten Orten bleiben die Osterbrunnen bis zwei Wochen nach Ostern geschmückt. Sie sind Touristenmagnete und ziehen nicht nur Menschen aus der näheren Umgebung an. Ganze Bustouren bieten Reiseveranstalter durch die Fränkische Schweiz an, um die vielen verschiedenen Osterbrunnen zu besichtigen.