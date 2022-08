Neonröhren regen zum Nachdenken an

In Regensburg sind es die weit nach außen sichtbaren Neonröhren aus Plexiglas "Time matters" von Jan Kuck (Berlin), die zum Nachdenken anregen und durch die Farbkombinationen einen sehr starken Ausdruck zeigen. In Bayreuth machen Gegensätze den Reiz aus: Braun hebt besonders die Tusche-Zeichnung "Totentanz" von Georg Bernhard (Augsburg), das "geistige Rot" von Manfred Mayerle (München) oder die an Totenmasken erinnernden Köpfe von Marie Jaksch (München) und die beinahe heitere Installation "Schwebend" von Meide Büdel (Nürnberg) hervor.

In Ansbach sorgte Christian Schreibers (Nürnberg) Arbeit "Pattern of time" für Aufsehen, weil sie mit ihren witterungsabhängigen Lichtpunkten spielerisch die Gruftanlagen beleuchtet. Im protestantischen Friedhof von Augsburg gibt es mit "Sein oder Nichtsein - Was ist der Mensch" eine sehr poetische Licht-Arbeit von Stefanie Unruh (München). In Sichtweite dazu eine akustische Rauminstallation von Florian Tuercke (Nürnberg), die in ungewöhnlicher Weise an den Umgang mit unserer Umwelt erinnert.

Viele Installationen könnten bleiben

Helmut Braun kann sich bei vielen Installationen vorstellen, dass diese mithilfe des landeskirchlichen Kunstfonds angekauft werden und dauerhaft bleiben könnten. "Das liegt natürlich auch daran, dass fast alle Werke einen ganz besonderen Ortsbezug aufweisen und stimmig gesetzt sind", erklärt der Leiter des Kunstreferats der ELKB.

Am 15. September findet auf dem Nürnberger Johannisfriedhof das 12. Kunstsymposium der Landeskirche statt. Man wolle hier die Erfahrungen an allen sechs Ausstellungsorten austauschen und darüber sprechen, welche Arbeiten vor Ort so gut ankommen, dass sie vielleicht dauerhaft bleiben können: