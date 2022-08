Aus der Urne wächst ein Baum

Ein spanisches Designbüro hat eine biologisch abbaubare Urne entwickelt. Die Urne aus Kokosnussschalen, komprimiertem Torf und Zellulose wird neben der Asche mit Baumsamen, Torf und Pflanzennahrung gefüllt. Erst wenn sich die Urne nach dem Einsetzen in der Erde auflöst, werden die Baumsamen von der Asche genärht. Aus der Urne wächst dann der Lieblingsbaum.

Ein ähnliches Konzept verfolgt die in Italien entwickelte Idee der "Capsula Mundi". Der Leichnam wird "in Fötus-Position" in einer Kapsel beerdigt. Die kompostierte Kapsel und der sich zersetzende Körper soll den darüber gepflanzten Baum mit Nährstoffen versorgen. Aus den menschlichen Überresten wächst ein neuer Baum, neues Leben entsteht.

Reerdigung: Fruchtbare Erde werden

Bis ein menschlicher Körper nach einer Erdbestattung zu Erde wird, dauert es Jahrzehnte. Das US-amerikanische Startup "Recompose" möchte diesen Zersetzungsprozess beschleunigen. In Deutschland wir dieses Verfahren seit kurzem unter dem Namen "Reerdigung" angeboten. Es verspricht, den Körper innerhalb von vierzig Tagen in fruchtbare Erde zu verwandeln. Dafür wird der auf pflanzliche Materialien wie Blumen, Grünschnitt und Stroh gebettet und in einem Kokon gewickelt. Natürliche Mikroorganismen, die uns ständig umgeben, transformieren den Körper bei einer Temperatur von etwa siebzig Grad in Komposterde.

Resomation – sich im Wasser auflösen

Unter dem Begriff der "Resomation", auch "Aquamation" oder "Alkalische Hydrolyse" genannt versteht man das Auflösen eines Leichnams innerhalb weniger Stunden in einer chemischen Lösung. Der Leichnam wird in eine Anlage gelegt, die dem Ofen bei einer Kremation gleicht und mit einer Lösung aus heißem Wasser und Kaliumhydroxid besprüht. Durch hohe Temperatur und Luftdruck wird die Verwesung beschleunigt. Am Ende bleiben gemahlene Knochen übrig und das Wasser, in dem der menschliche Körper aufgelöst wurde.



Das Verfahren wird in einigen US-Bundesstaaten, Kanada, Australien und in den Niederlanden angewendet. Allerdings bezweifeln Umweltexperten den Nutzen dieser Methode, weil für die Resomation viel Energie und aggressive Chemikalien nötig sind und verschmutzes Abwasser hinterlassen wird.

Promession – zu gefriergetrocknetem Staub werden

Die "Promession" ist ein weiteres neuartiges Verfahren. Das von der schwedischen Biologin Susanne Wiigh-Mäsak entwickelte System kühlt den Leichnam und den Sarg auf minus 18 Grad Celsius und im darauffolgenden Schritt in einem Bad aus flüssigem Stickstoff weiter auf minus 196 Grad Celsius. Bei derart niedrigen Temperaturen werden die Körperbestandteile glashart. Der Leichnam wird dann einem Rüttelprozess unterzogen, der dazu führt, dass die Bestandteile in ein Granulat zerfallen. Der darauffolgende Vakuumierungsprozess entzieht dem Granulat die Flüssigkeit. Übrig bleibt ein trockenes Granulat mit einem Restgewicht von etwa dreißig Prozent des Ursprungsgewichts. Dann werden die Metallbestandteile entfernt. Das Granulat kann bestattet werden und löst sich nach sechs bis zwölf Monaten auf. Die Promession ist mit den deutschen Bestattungsgesetzen vereinbar. Allerdings wurde bislang nur in Niedersachsen neben der Erd- und der Feuerbestattung auch die Promession mit aufgenommen.

Transformation im Pilzanzug

Den Körper wieder zu Erde machen, ist auch die Idee des "Mushroom Death Suit", den die an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Kunst arbeitende Jae Rhim Lee zusammen mit Mike Ma 2011 vorstellte. Sie konzipierte einen Anzug, der den Toten angezogen wird. Dieser ist mit einem Garn bestickt, der von Pilzsporen durchdrungen ist. Die Pilzsporen beginnen nach dem Begräbnis zu wachsen und bauen sämtliche Schadstoffe ab, die sich im menschlichen Körper befinden. Pestizide, Konservierungsstoffe und viele Metalle werden mit Hilfe des "Mushroom Death Suit" also sprichwörtlich dem

Erdboden gleichgemacht. Ansporn für diese nachhaltige Erfindung war auch die Tatsache, dass in den USA bei Begräbnissen Formaldehyd verwendet wird, um den Verwesungsprozess der menschlichen Überreste zu verlangsamen. Beim "Mushroom Death Suit" kommt kein Formaldehyd zum Einsatz.