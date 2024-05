Gleich vier Fernsehveranstalter teilen sich die hohen Kosten für die Senderechte an der Fußball-Europameisterschaft 2024, die am 14. Juni mit dem Spiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland startet. Aber sollte das deutsche Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ähnlich früh scheitern wie bei den vergangenen Turnieren, wäre die kostspielige Lizenzware nur noch die Hälfte wert. Dabei hat sich mit ARD, ZDF, Magenta TV und der RTL-Gruppe eine Allianz gefunden, die auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt.

Kopf des Quartetts und Partner des Veranstalters Uefa ist die Deutsche Telekom; sie besitzt die Senderechte. Der kostenpflichtige Telekom-Sender Magenta TV wirbt mit der Devise "EM-Total" und hat "die längsten Liveprogrammstrecken aller Anbieter" mit sämtlichen 51 Partien, darunter exklusiv vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale. Ein besonderes Angebot ist der Taktikkanal, in dem Trainer und Experten das Spiel aus spezieller Perspektive kommentieren.

Magenta TV und RTL (zwölf Spiele) nutzen nicht nur dasselbe Studio; das von der Telekom als "Nationalmannschaft der Sportberichterstattung" gepriesene Team rund um Moderator Johannes B. Kerner ist ebenfalls identisch. Zu den Sachverständigen zählen unter anderem Michael Ballack, Lothar Matthäus und Tabea Kemme, die in gleicher Funktion regelmäßig bei Dazn, Sky oder RTL mitwirken.

ARD und ZDF konzentrieren sich dieses Mal auf die Berichterstattung über den Fußball

Auch bei ARD und ZDF gibt es hinsichtlich der Aufstellungen keine Überraschungen: Das Erste, das am 14. Juli das Finale übertragen wird, setzt wie gewohnt auf Esther Sedlaczek und Alexander Bommes, die durch Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger unterstützt werden, das Zweite auf Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein sowie die Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und René Adler. Aus dem DFB-Hauptquartier in Herzogenaurach meldet sich für die ARD, die außerdem digital alle Spiele als "Audio-Vollreportage" anbietet, Lea Wagner, fürs ZDF hält Sven Voss das Publikum zwischen den deutschen Partien auf dem Laufenden.

Vor- und Nachberichterstattungen haben allerdings für die Mehrheit der Fußballfans nicht den gleichen Stellenwert wie die Übertragungen der Spiele. Für sie zählt vor allem, wer in den Stadien am Mikrofon sitzt; dieses Personal wird daher auch regelmäßig zur Zielscheibe von Beleidigungen im Netz. Für die ARD kommentieren Christina Graf (SWR), Tom Bartels (WDR) und Gerd Gottlob (NDR). Fürs ZDF sind Claudia Neumann, Oliver Schmidt und Martin Schneider als Kommentatoren engagiert. Schmidt wird am 14. Juni um 21 Uhr das Eröffnungsspiel begleiten. Den Star der Branche, Wolff Fuss (Sky), hat wie zuletzt Magenta TV verpflichtet.

Anders als bei den WM-Turnieren in Russland (2018) und Katar (2022), als gerade ARD und ZDF ausführlich über soziale Missstände und Menschenrechtsverletzungen informierten, konzentrieren sich die Sender dieses Mal auf den Fußball. Das Erste beschließt das Rahmenprogramm an seinen Sendetagen um 23.30 Uhr mit einem Fußballquiz aus einer Bochumer Kneipe; für RTL produziert Stefan Raab die tägliche Sendung "Das RTL EM-Studio - Alle Spiele, Tore, Emotionen" mit Stefan Effenberg.

Mehrere Dokumentationen runden das Programm ab

Die Einstimmung auf die Europameisterschaft beginnt allerdings schon knapp zwei Wochen vorher. Ab dem 1. Juni zeigt Magenta TV+ "Fußballwunder: von Bern bis Berlin". Manfred Oldenburg schildert darin die Höhen und Tiefen der DFB-Elf seit dem "Wunder von Bern" und verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen Volksseele und Nationalmannschaft.

Der erfahrene Dokumentarfilmer hat zuletzt für Prime Video "Das letzte Tabu" gedreht; das ZDF zeigt den sehenswerten Film über Homosexualität im Fußball am 11. Juni um 20.15 Uhr. Das Erste eröffnet den EM-Countdown am 5. Juni um 21.30 Uhr mit "Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?". In der Dokumentation zeichnet Esther Sedlaczek in Gesprächen mit Julian Nagelsmann, Annalena Baerbock, Bastian Schweinsteiger und Joachim Löw ein aktuelles Bild der (Fußball-)Nation Deutschland.

In der ZDF-Mediathek informiert die sorgfältig recherchierte Doku "Uefa - Fußball. Macht. Geld" über die enormen Kosten des Turniers - und die nach Einschätzung von Fachleuten rechtlich fragwürdigen Knebelverträge des europäischen Fußballverbands mit den zehn Städten, die das Turnier ausrichten werden.