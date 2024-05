Zu seinem Todestag am 17. Juni

Wie Sebastian Kneipp zum Heiligen der kleinen Leute wurde

Am 17. Juni ist der Todestag von Pfarrer Sebastian Kneipp. Den "kleinen Leuten" und anderen Leidgeplagten galt der Bauernpfarrer und Klosterbeichtvater als Helfer in der Not. Schon zu Lebzeiten verkaufte er die Rechte an seinem Namen - und legte so den Grundstein für eine ganze Heilmittel-Industrie.

