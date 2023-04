Für eine fortdauernde öffentliche Erinnerungskultur hat der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am 78. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg plädiert. Das "bleibende Erschrecken" über "die unfassbare Missachtung" der Menschlichkeit an Orten wie Flossenbürg sei nötig, damit eine "öffentliche Kultur der Humanität" neue Kraft bekomme, sagte der Theologe in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Dieser Ort erinnere die Gesellschaft an die Zerbrechlichkeit von ethischen Überzeugungen, die man für gesichert halte. "Sie sind nicht gesichert", betonte Bedford-Strohm: "Wir müssen immer wieder von neuem dafür eintreten."

Das gelte besonders im Bereich der sozialen Medien. Weil extreme Inhalte im Netz mehr Werbeeinnahmen versprächen, bekomme "menschliche Kälte, Hass und Menschenfeindlichkeit" einen immer größeren Raum, kritisierte der Theologe. Davon profitierten populistische Bewegungen, die sich dieser Logik bedienten.

Bedford-Strohm erinnerte bei dem Gedenkakt an den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet worden war. Bonhoeffer sei dafür eingetreten, dass sich Theologie und Ethik in die Politik einmischen müsse. Das biblische Doppelgebot der Liebe zeige, "dass es Selbstbetrug wäre, wenn Christen Unrecht hinnehmen würden, indem sie in der Öffentlichkeit schweigen", so der Landesbischof: "Wer die Untrennbarkeit von Gottesliebe und Nächstenliebe wirklich ernstnimmt, kann gar nicht schweigen, wenn Humanität mit Füßen getreten wird".

Widerstand gegen Nationalsozialisten

Viele Christinnen und Christen hätten während der NS-Herrschaft die Diskrepanz zwischen privater Tugendhaftigkeit und der "mörderischen öffentlichen Energie in der Zeit des Dritten Reichs" widerspruchslos hingenommen oder sogar befördert. Das sei "Ausdruck eines unfassbaren Versagens", das ins kulturelle Gedächtnis der Deutschen eingeschrieben bleiben müsse, betonte der Theologe. Die Erinnerung an die Vergangenheit könne helfen, in der Gegenwart und in der Zukunft "die Humanität an die erste Stelle zu setzen", so Bedford-Strohm.

Die Nationalsozialisten hatten das Konzentrationslager Flossenbürg im Jahr 1938 errichtet. Politische Gegner, Juden, Homosexuelle, Sinti und Roma sowie Kriegsgefangene waren dort eingesperrt. Von insgesamt rund 100.000 Inhaftierten starben laut Gedenkstätte etwa 30.000 an den Folgen von Zwangsarbeit sowie an Hunger, Terror und Gewalt. Am 23. April 1945 befreiten US-Truppen das KZ Flossenbürg.