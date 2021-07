Natur

Naturfriedhof Mittenwald: Letzte Ruhe mit Panoramablick

Wer seine letzte Ruhestätte gern idyllisch und mit Bergblick hätte, der ist in Mittenwald richtig. Im Mai wurde dort der erste Naturfriedhof in den bayerischen Alpen eröffnet - und der zugleich höchstgelegene in Deutschland. Die Nachfrage ist groß.