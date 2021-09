Was ist ein Alexa Skill und wie erstelle ich eine Routine?

Alexa Skills aktivieren

Alexa Skills müssen aktiviert werden, damit Alexa sie ausführen kann. Hierfür müsst Ihr lediglich einen Skill aus der einer der vorgefertigten Kategorien auswählen und auf den gelben "Aktivieren"-Schaltkopf drücken, um den Skill künftig in der Alexa-App oder auf einem der Amazon-Geräte, die Alexas Sprachassistenten beinhalten, zu nutzen. Aktiviert Ihr den Skill in der Alexa-App, ist die "Zur Verwendung aktivieren"-Option blau.

Alexa Skills abrufen

Alexa Skills lassen sich ganz einfach nutzen, sind allerdings an bestimmte Rufnamen gebunden. Der Rufname muss immer in Verbindung mit der gewünschten Aktion genannt werden, damit Alexa die Aktion einem Skill zuordnen kann. Möchtet Ihr also ein Gebet durch den Alexa Skill "Evangelische Kirche" vorgetragen bekommen, reicht es nicht, Alexa nur nach einem Gebet zu fragen. Der Befehl dafür würde in Kombination mit dem Rufnamen "Evangelische Kirche" lauten: "Alexa, frage Evangelische Kirche nach einem Gebet".

Eine Routine erstellen

Alexa kann nicht nur auf Nachfrage einen Skill aktivieren, sondern auch zu bestimmten Tageszeiten, nach bestimmten Aussagen oder aufgrund einer Standortveränderung des Benutzers. So wird es ganz einfach möglich, morgens von Alexa mit dem heutigen Wetter, einem Morgengebet oder einem Lieblingslied geweckt zu werden.

Wollt Ihr eine Routine erstellen, müsst Ihr folgenden Schritten folgen.