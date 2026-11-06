Die Jahreslosung für 2027 ist ein Bibelwort aus dem Buch Jesaja und lautet: "Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!" (Jesaja 41,10). Die Losung wurde von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) ausgewählt und versteht sich als geistlicher Leitvers der christlichen Kirchen für das kommende Jahr.

Der Vers stammt aus dem Alten Testament. Im Buch Jesaja spricht Gott zu seinem Volk, das sich in einer Zeit von Unsicherheit und Bedrohung befindet. Der Vers richtet sich an Menschen, die Angst haben, zweifeln oder ihren Halt zu verlieren drohen.

Historischer Kontext bei Jesaja

Der Bibelvers stammt aus dem sogenannten Deuterojesaja (Jesaja 40–55). Damit bezeichnen Bibelwissenschaftler einen Textbestand, der möglicherweise während des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden ist. Er geht nicht auf den ursprünglichen Propheten Jesaja aus dem 8. Jahrhundert vor Christus zurück, sondern auf einen unbekannten Propheten, der in dessen Tradition steht.

Das jüdische Volk befindet sich zu dieser Zeit in einer tiefen Krise. Jerusalem ist von den Babyloniern erobert, der Tempel zerstört. Ein großer Teil der Bevölkerung wurde ins babylonische Exil verschleppt. Die Menschen leben in der Fremde, leiden unter kultureller Entwurzelung und fürchten um ihre Identität und Zukunft.

In diese Situation hinein verkündet der Prophet im Auftrag Gottes Hoffnung und Befreiung. Der persische König Kyros wird später Babylon besiegen und den Weg für die Rückkehr der Verschleppten nach Jerusalem öffnen.

Was Jesaja meint mit "Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir"

Jesaja wendet sich in seiner Rede an das Volk Israel. Zunächst benennt er die Ängste des Volkes und erinnert die Menschen daran, woher sie kommen. Er fegt sie nicht vom Tisch, sondern setzt Gottes Präsenz entgegen mit dem Satz "Ich bin mit dir". Er signalisiert damit, dass der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel durch das Exil nicht zerbrochen ist.

Der Satz "Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir" ist eine Zusage. Die Probleme werden nicht weggenommen. Vielmehr stellt sich Gott auf die Seite der Bedrängten und gibt ihnen Rückhalt. Im christlichen Verständnis wird diese Zusage auf die weltweite Glaubensgemeinschaft ausgeweitet. Der Beistand Gottes ist ein Grundgedanke, der immer wieder auftaucht.

Im Mittelpunkt steht nicht die Aufforderung, Angst einfach zu verdrängen. Vielmehr wird die Gegenwart Gottes als Grundlage für Mut und Vertrauen beschrieben.

Theologisch lässt sich die Jahreslosung als Ausdruck von Gottes Treue verstehen. Der Vers verbindet zwei zentrale Aussagen: Gott ist gegenwärtig und Gott steht den Menschen bei. In der biblischen Tradition bedeutet dies nicht, dass Schwierigkeiten ausbleiben. Vielmehr wird zugesagt, dass Menschen Krisen und Herausforderungen nicht allein bewältigen müssen. Viele Christ:innen betrachten dies als Kern der biblischen Hoffnungsbotschaft.

Wie die Jahreslosung im Alltag helfen will

Die Jahreslosung kann auch vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen gelesen werden. Kriege, wirtschaftliche Unsicherheiten, persönliche Krisen oder Zukunftsängste prägen das Leben vieler Menschen. Der Vers setzt dem keine politischen Lösungen entgegen, sondern bietet eine spirituelle Perspektive: Vertrauen soll stärker sein als die Angst.

Für das persönliche Leben kann die Jahreslosung mehrere Impulse geben. Sie erinnert daran, Ängste ernst zu nehmen, ihnen aber nicht die alleinige Kontrolle über das eigene Handeln zu überlassen. Wer sich von der Zusage getragen weiß, kann Mut finden, neue Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen oder schwierige Zeiten auszuhalten.

In Momenten der Überforderung, wenn Prüfungen anstehen oder der Stress in der Arbeit groß ist, erinnert der Spruch daran, dass man schwierigen Situationen nicht ganz alleine gegenübersteht, sondern den Zuspruch Gottes erfährt. Der Spruch kann im Stillen gesagt werden, um das Gedankenkarussell aus Sorgen und Ängsten zu bremsen.

Für gläubige Menschen kann der Vers Anlass sein, Gottes Begleitung im Alltag bewusst wahrzunehmen. Auch Menschen, die dem Glauben distanziert gegenüberstehen, können die Aussage als Einladung verstehen, Vertrauen, Hoffnung und innere Stärke zu entwickeln.

Die Jahreslosung steht damit in einer langen Tradition christlicher Orientierungstexte. Seit Jahrzehnten wählen Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertreter jährlich einen Bibelvers aus, der Gemeinden und Einzelpersonen durch das kommende Jahr begleiten soll. Die Jahreslosung 2027 stellt dabei die Zusage von Gottes Nähe und die Überwindung von Angst in den Mittelpunkt.