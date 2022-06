Musikfest ION

Nürnberger Musikfestival ION: Programm will "Friede von unten" schaffen

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren hat sich in diesem Jahr das ION-Festival das Motto: "All you need is..." gegeben. Das soll heißen: Publikum und Künstler haben dringend etwas für ihr Seelenheil nötig.