Bei manchen Profilen ist die Änderung schon sichtbar, bei anderen noch nicht – aber laut Instagram-Chef Adam Mosseri wird sie bald für alle kommen: Die Story-Highlights auf Instagram verschieben sich.

Bisher waren die Highlights, die kleinen Icons mit Titeln wie "Urlaub", "Freunde", "Business" oder "Konzerte", direkt unter der Bio das visuelle Aushängeschild eines Profils. Viele Nutzer:innen haben sie liebevoll mit Icons, Emojis und klarer Struktur gestaltet.

Highlights stehen künftig woanders

Künftig werden die Highlights jedoch an eine andere Stelle wandern: Sie erscheinen neben den Tabs für Beiträge, Reels, Reposts und Markierungen.

Das bedeutet: Die Highlights sind nicht länger das Erste, was Besucher:innen von eurem Profil sehen. Stattdessen rücken eure Bio, euer Profilbild und eure angepinnten Beiträge stärker in den Vordergrund.

So könnt ihr euer Profil optimal vorbereiten:

Bio überarbeiten: Kurze, klare Vorstellung, die zeigt, was Follower:innen bei euch erwarten können. Emojis und eine gute Struktur lockern auf. Falls relevant, Standort angeben.

Beiträge anpinnen: Wähle bis zu drei Posts, die ganz oben im Raster erscheinen. Am besten eignen sich Beiträge, die beliebt sind, euch oder eure Marke gut vorstellen und optisch ansprechend wirken.

Profilbild prüfen: Passt es noch zu euch und eurem aktuellen Content? Macht es einen professionellen, sympathischen Eindruck?

Wie genau die neue Struktur des Story-Archivs aussehen wird, ist noch unklar. Vermutlich wird es eher wie ein Beitragsraster in chronologischer Reihenfolge organisiert sein, nicht mehr nach euren thematischen Kategorien.